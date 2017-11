Før kunne roboten Atlas gå og balansere – nå kan den ta baklengs salto uten hjelp

Robotteknologien blir mer avansert i et rasende tempo, og et av de mest interessante prosjektene den siste tiden har vært«Atlas», en robot som etter hvert har fått svært menneskelignende egenskaper. Nå har Atlas gjort enda flere fremskritt, melder The Verge.

I en video som nylig ble lagt ut på YouTube viser nemlig Atlas sine seneste kunster, som inkluderer noe så uvanlig som baklengs salto – helt uten assistanse og med balansen i behold. Videoen kan du se øverst i artikkelen.

Atlas viser også hvordan den kan foreta relativt høye, vertikale hopp, samt hopp hvor den snur seg 180 grader i luften, noe til og ikke med mennesker kan slite med å få til på en tilfredsstillende måte.

Avansert humanoide

Slik ser dagens Atlas ut i fullfigur. Roboten har gjennomgått mange oppgraderinger gjennom årene. Bilde: Boston Dynamics

Atlas er et vedvarende robotprosjekt fra selskapet Boston Dynamics, som ble kjøpt opp av Google i 2013. Senere ble det imidlertid solgt videre til japanske SoftBank – selskapet bak Pepper, den søte roboten som vi stiftet bekjentskap med i april i fjor.

På robotens egen hjemmeside beskrives Atlas som verdens «mest dynamiske humanoide». Maskinen er 1,5 meter høy, veier 75 kilogram og kan bære en last på opptil 11 kilogram. Den har til sammen 28 ledd som kontrolleres hydraulisk og har også stereosyn og en såkalt LIDAR som måler fysiske objekters posisjon ved hjelp av laser.

Roboten var i begynnelsen styrt ved hjelp av kabel, men fikk senere kabelen kuttet og kan nå bevege seg svært fritt og autonomt ved hjelp av innebygget batteripakke. I forbindelse med Softbanks oppkjøp av selskapet kom det frem at det skal jobbes hardt med å finne nye bruksområder til roboten, og hva dette eventuelt kan føre til for forbrukere gjenstår å se.

Nå har forskere også laget robothud som kan føle »