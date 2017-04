Her styrer han ørepluggene ved å heve øyenbrynene

Det skjer mye spennende innen lydteknologi for tiden, og nå melder nettstedet New Scientist om et nytt øreplugg-konsept som må sies å skille seg litt ut fra resten. Pluggene kan nemlig styres ved hjelp av ansiktsuttrykk.

Konseptet er utviklet ved Fraunhofer Institute for Computer Graphics Research i Tyskland, og innebærer altså at man kan gi ørepluggene ulike kommandoer ved å for eksempel smile, heve øyenbrynene og åpne og lukke munnen.

Fanger opp bevegelser i øregangen

Teknologien kalles «ear field sensing» og går i korte trekk ut på å bruke elektroder til å registrere fysiske endringer i øregangen som forårsakes av bevegelser i ansiktsmuskulaturen. Disse signalene konverteres så til kommandoer som ørepluggene kan bruke til å for eksempel justere volum.

Ørepluggene kan registrere et antall ulike ansiktsuttrykk. Foto: YouTube

I tester skal teknologien ha klart å registrere fem forskjellige «ansiktskommandoer» med en presisjon på 90 prosent i sittende stilling og en presisjon på 85,2 prosent når brukeren gikk oppreist.

Tanken bak idéen er altså å gjøre ørepluggene helt håndsfrie og uavhengige av mobiltelefonen når man spiller musikk, som for eksempel kan være en fordel i konsentrasjonskrevende situasjoner som mens man kjører bil eller sykler. Mennesker med bevegelsesvansker kan også dra nytte av løsningen.

Ennå dreier det seg altså kun om en prototype, og som alltid med slike er det ennå høyst uvisst om eller når vi får se teknologien i en innpakning som vanlige forbrukere kan få glede av. Under kan du se en kort demonstrasjonsvideo av konseptet.

Vi kikket nylig på noen skikkelig dyre hodetelefoner: Sennheiser HE-1 koster over 500 000 kroner »