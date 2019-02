Her står Porsches nye elbil igjen på fergekaien

Porsche Taycan, tidligere kjent som «Mission E», er en av de heftigste elbilene som etter planen skal komme på veiene i år – eller tidlig neste år. Her på berget kan den få en startpris på ikke mer enn 700 000 kroner, og flere tusen nordmenn har forhåndsbestilt den allerede.

En kortesje på seks Porscher ble i dag observert på vei ut av landet ved Kiel-fergeterminalen i Oslo. Blant dem et par høyst mistenkelige biler som sto igjen på parkeringsplassen da resten av bilene hadde kjørt ombord på Color Line-fergen.

Porsche i inkognitomodus

Slik skal Porsche Taycan se ut når den kommer i ferdig utgave en gang i løpet av 2019 eller 2020. Foto: Porsche

Det er to ting som peker seg ut på bildene vår fotograf klarte å fange av bilene på kaia i Oslo. Den ene bilen har tilsynelatende motortrøbbel, og begge bilene har eksosrør.

Taycan vil koste omtrent 700 000 når den kommer, og den er i forhåndsbestilling hos flere tusen nordmenn. Foto: Porsche

Den vanlige måten å kamuflere biler som testes på veien er med sebrastriper og grafikk som gjør det vanskelig å se formen på bilene. Men de siste årene har det også blitt vanlig å bygge om hele karosseriet på bilene med deler som ikke hører hjemme.

På tidligere spionbilder av Porsche Taycan publisert i Carmagazine.co.uk ser vi nemlig akkurat de samme delene som vi skimter i snøføyka på bildene fra Oslo. Todelt eksosrør på hver side og to utstikkere rett under skiltplaten.

En rekke av de andre karosseridetaljene er også godt skjult på våre bilder av bilen, men teipbiter er også synlige i de eldre spionbildene.

– Faket eksosrør

Vi spurte Terje Ringen i BilNorge for å være sikre på hva det er vi har sett.

– Mest trolig er det prototyper av Taycan, eller Mission E (konseptnavn, red. anm.), forklarer Terje Ringen og viser til bildegallerier fra testingen i Lappland på Bilnorge.no.

– Det er jo morsomt at Porsche har faket eksosrør for å late som dette er noe helt annet enn den kommende elbilen, avslutter han.

Porschene likner ikke på noen annen Porsche du kan kjøpe - bare en du kan forhåndsbestille. Foto: Trond Solberg, VG

Sannsynligvis på vintertesting

Vi spurte VGs biljournalist, Hanne Hattrem, hva disse bilene kan ha gjort her til lands.

– Helt klart vintertesting, svarer Hattrem, før hun fortsetter.

– De har sikkert vært og kjørt i kulden nordover, mange bilfabrikker pleier å gjøre det.

Og det later til å stemme. Fra vår tipser får vi vite at bilene har vært i Sverige for å testkjøre på isbane. Bilene kjørte uten Porsche-logoer og det var tape rundt alle dører og lys. De hadde også vært innom Mosjøen på sin ferd gjennom Norge.

Da vi ble tipset om bilene var de seks stykker. Men det sto altså to igjen på havnen etter at de andre hadde kjørt ombord. Vi vet ikke hvorfor «bilmannskapet» tittet ned i panseret på en bil som hverken har forbrenningsmotor eller noe mer enn bagasjerom i front.

Om de to siste kom seg avsted til slutt er ukjent.

Imponerende spesifikasjoner

Foto: Porsche

Det er ingen tvil om at Taycan ser ut til å bli en en spennende bil. For det første introduserer den et 800-volts system, som sannsynligvis vil gi doningen den raskeste elbilladingen av noen bil ved lansering, nemlig opptil 350 kW. Eller for å si det slik – kunne lades til 80 prosent kapasitet på et kvarter.

Ellers regner man med at den vil ha mellom 400 og 600 hestekrefter, og det har vært snakk om 0 til 100 km/t på rundt 3,5 sekunder.