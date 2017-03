De klarte det! SpaceX landet en «resirkulert» rakett for første gang i historien

Elon Musks romselskap SpaceX har allerede utmerket seg ved å blant annet være den første private aktøren som har sendt forsyninger til romstasjonen ISS, men en av de største ambisjonene SpaceX har jobbet mot er å bruke raketter om igjen. Nå har denne bragden omsider blitt oppnådd.

Natt til fredag norsk tid sendte SpaceX nemlig opp en ny Falcon 9-rakett som gjenbrukte det første raketttrinnet fra et tidligere oppdrag – noe som gjør begivenheten historisk. Seansen ble direktesendt på YouTube.

Oppdraget het SES-10 og gikk ut på å sende en satellitt ut i rommet. Falcon 9-raketten som ble brukt inneholdt det første trinnet som ble benyttet i CRS-8-oppdraget i april i fjor, som landet trygt på en lekter.

Det gjenbrukte trinnet landet trygt på en lekter etter oppskytningen, som man kan se på dette bildet. Foto: SpaceX/YouTube

Kan gjøre romfart langt billigere

Den landingen var i seg selv en historisk begivenhet, etter at SpaceX hadde gjort mange mislykkede forsøk på å lande en rakett igjen til sjøs etter oppskytning. Også i dette nye oppdraget landet rakettrinnet trygt på en lekter på sjøen, som man kan se i videoen.

Arbeidet med å lande raketttrinn etter oppskytning for så å bruke dem om igjen er ment å revolusjonere romfarten ved å gjøre utskytningene langt rimeligere. Hittil har praksisen vært at rakettrinn løsnes fra raketten for deretter å brenne opp i atmosfæren eller simpelthen krasje i havet, noe som er en kostbar løsning.

Det første rakettrinnet på Falcon 9-raketten består av ni såkalte Merlin-motorer og aluminiumstanker med flytende oksygen og raffinert parafin kjent som RF-1. Motorene produserer cirka 1,7 millioner pund med skyvekraft ved havnivå, som tilsvarer cirka 770 tonn.

Under kan du se videoen av den historiske begivenheten, som følger raketten helt ut i rommet. Selve oppskytningen finner sted cirka 18 minutter inn i videoen.

