Her ryker det av en iPhone 7 Plus – Apple er på saken

Galaxy Note 7 ble et aldri så lite mareritt for Samsung etter at telefonen begynte å ta fyr på grunn av feil med batteriet. Nå ser det sannelig ut til at den store utgaven av Apples nye telefon heller ikke er helt trygg.

Som blant andre The Next Web melder dukket det nylig opp en video lagt ut av en Twitter-bruker som tydelig viser at det ryker av iPhone 7 Plus-telefonen. Et par bilder som ble lagt ut noen minutter senere viser at telefonen har pådratt seg brannskader.

Apple ser på saken

Videoen ble lagt ut den 23. februar og har allerede fått svært stor respons. På bakgrunn av dette har Apple blitt oppmerksom på saken og uttalte overfor nettstedet Mashable at de er kontakt med kunden og at de ser nærmere på saken.

Den aktuelle kunden hevder i en direktemelding til Mashable på Twitter at telefonen ikke var i bruk da den begynte å ryke, men lå på lading på en kommode. Brukerens kjæreste oppdaget først at det begynte å ryke av telefonen, og deretter skal den ha tatt fyr, hvorpå den ble kastet inn på baderommet.

Slik så telefonen ut etter hendelsen. Foto: Twitter

«Eksploderte»

Der skal den ha «eksplodert», dog tilsynelatende ikke i bokstavelig forstand, og begynt å ryke enda mer intenst. En del brukere som har kommentert saken på Twitter peker på at telefonen benyttet et spesielt deksel med flytende materiale på innsiden, og indikert at dette kan ha bidratt til hendelsen, men dette er foreligger det ikke bevis for.

Det er ennå høyst uvisst hva som forårsaket overopphetingen, og om det dreier seg om en produksjonsfeil eller en mer grunnleggende designfeil, slik som på Note 7. Det har tilsynelatende ikke dukket opp flere lignende rapporter om iPhone 7 Plus-problemer i skrivende stund.

Inntil videre er det nok best å vente på eventuelle offisielle uttalelser fra Apple før man trekker endelige konklusjoner. Under kan du se videoen av den rykende iPhone 7-telefonen.

iPhone 7-oppfølgeren er på trappene: Den skal visstnok få revolusjonerende kamerateknologi »