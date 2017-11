Her «lures» ansiktsskanningen på iPhone X

Noen har uttrykket bekymring for nye identifiseringsteknologien som Apple lanserte til iPhone X, Face ID, til tross for at Apple selv bedyrer at løsningen er mye sikrere enn andre alternativer. Nå viser det seg at ansiktsskanningen lar seg lure, men det er likevel ikke videre enkelt. Det melder blant andre Apple Insider.

Et vietnamesisk sikkerhetsfirma ved navn Bkav laget nemlig en maske som de brukte til å narre Face ID-teknologien og låse opp iPhone X-telefonen. Forsøket ble dokumentert i en nylig opplastet YouTube-video som du kan se nederst i artikkelen.

3D-skriving

Masken ble laget både med 3D-skriving og 2D-bilder mens huden og nesen ble håndlaget profesjonelt med silikon. Tilsynelatende er ikke masken videre enkel å lage for mannen i gata, men Bkav selv sier at prosessen egentlig er ganske enkel og hjelpes av for eksempel mobiler med mulighet for 3D-skanning.

Masken er en ganske omstendelig sak og kan nok ikke uten videre lages av hvem som helst. Foto: Bkav

Sikkerhetsselskapet innrømmer imidlertid at forsøket kun er ment som et «proof of concept» for å bevise at teknologien ikke nødvendigvis er så vanntett som Apple skal ha det til.

I et ganske ferskt informasjonsskriv om Face ID opplyser nemlig Apple at Face ID- teknologien bruker kunstig intelligens spesifikt for å unngå å bli narret av for eksempel masker. Det nye forsøket kan nok dermed tolkes som at man ikke bør ta Apples påstander helt bokstavelig.

Det nye informasjonsskrivet fra Apple kom for øvrig som en respons på et brev fra en amerikansk senator som uttrykte bekymring for nettopp muligheten til å narre Face ID med masker eller andre metoder.

Apple sa selv at de har lagt stor vekt på å hindre narring av systemet under presentasjonen av iPhone X, og har blant annet jobbet sammen med Hollywood med å lage masker for å se om de klarte å lure Face ID, angivelig uten hell. Det er nok med andre ord ingen umiddelbar grunn til bekymring, men med profesjonell hjelp er det altså ikke helt umulig.

