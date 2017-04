Her lures ansiktsgjenkjenningen på Galaxy S8 med et foto

Samsung har endelig lansert sin nye toppmodell Galaxy S8, og som et av ryktene allerede hadde indikert kom mobilen med mulighet til å bruke ansiktsgjenkjenning til å låse den opp. Denne funksjonen kan imidlertid være smart å unngå, viser det seg.

Som blant andre Liliputing melder kan ansiktsgjenkjenningen på S8 nemlig lures av et bilde av ansiktet ditt. Dette ble oppdaget av en person som testet ut løsningen under Samsungs lanseringstilstelning.

Personen la ut en YouTube-video som viser hvordan han låser opp Galaxy S8-telefonen ved hjelp av en annen mobil som viser et bilde av ansiktet.

Galaxy S8 er en flott telefon med mye snadder, men du bør kanskje droppe å velge ansiktsgjenkjenning som sikkerhetsløsning. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Har også irisskanning og fingeravtrykklesing

Dersom man velger denne sikkerhetsløsningen trenger en person med lugubre intensjoner med andre ord bare å ta et bilde av ansiktet ditt i skjul og dermed ha tilgang til telefonen din.

Som vi påpekte i vår egen sniktitt på telefonen fungerer ansiktsgjenkjenningen svært effektivt, så lenge man har nok lys, men med tanke på det nylig funnet kan det nok altså likevel være smart å droppe dette alternativet.

På Galaxy S8-telefonen kan man nemlig velge mellom ansiktsgjenkjenning, iris-skanning og fingeravtrykkavlesning, hvorav de to sistnevnte trolig er å foretrekke.

Som det nevnes i videoen er det godt mulig at programvaren i telefonen ennå ikke er ferdig utviklet med tanke på at telefonen ikke skal lanseres før i slutten av april. Det kan tenkes at Samsung vil oppdatere programvaren på en slik måte at ansiktsgjenkjenningen blir vanskeligere å lure.

Samsung Galaxy S8 blir den første mobilen med Bluetooth 5.0 »