Her leverer Amazon sin første pakke med drone

Da vi først hørte om Amazons planer om å levere pakker med droner i 2013 hørtes det hele litt ut som science fiction som mange trolig tok med en klype salt. Siden den gang har imidlertid mange fremskritt blitt gjort, og nå er faktisk tjenesten omsider blitt tatt i bruk.

Som blant andre The Verge har snappet opp leverte Amazons drone nemlig sin første pakke på amerikansk jord for offentligheten. Det skjedde i delstaten California under Amazons robotkonferanse Mars nylig.

Nærmere en realitet

Den nye testleveringen innebar å sette en pakke med solkremtuber på bakken og skal ha skjedd helt uten direkte, menneskelig innblanding. Dette skal ifølge Amazon selv være den første offentlige demonstrasjonen av droneleveringsteknologien. Det har tidligere blitt utført tester, men da kun på privat eiendom.

Amazon har laget flere ulike varianter av leveringsdronen sin. Dette er et nærbilde av en tidligere utgave. Foto: Amazon

I en uttalelse til The Verge sa Amazon av den nye testen bringer selskapet enda et steg videre mot å gjøre 30-minutters leveringer med drone en realitet. Det er ennå en del hindringer i veien, først og fremst når det gjelder offentlige reguleringer, og Amazon har tidligere uttalt at utviklingen på dette området går ganske tregt.

Dette er grunnen til at Amazon også bedriver testing i andre deler av verden med et noe snillere reguleringsregime. I desember i fjor kunne vi for eksempel melde at Amazon utførte sin første private levering av pakke med drone i England som et ledd i en lengre test i et begrenset område rundt byen Cambridge.

Bærer pakker på over 2 kilogram

Kundene som den britiske testingen omfatter har tilgang til flere tusen varer som befinner seg i et lager som er spesialbygd for droneleveringen. Det hele fungerer ved at dronen først føres ned en automatisert «bane» med pakken bare noen minutter etter at bestillingen er registrert, for deretter å fly til adressen som er registrert på personen som utførte bestillingen.

Dronen holder seg under 400 fot, cirka 122 meter, og kan bære pakker med en vekt på opptil 5 pund, som tilsvarer 2,26 kilogram. Meningen er at alle pakker skal leveres på under 30 minutter fra bestillingen er lagt inn. Når teknologien eventuelt vil bli lansert i stor skala til Amazon-kundene avhenger av mange faktorer og er ennå for tidlig å anslå.

Videoen av den seneste leveringen ser du under.