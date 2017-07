Her lander Facebook-flyet som skal bringe Internett til hele verden

Flere IT-aktører har satt seg fore å finne måter å koble resten av verden på Internett, og allerede for flere år siden kom det frem at Facebook har satset på droner for å løse den store oppgaven. Testingen av dronen startet for alvor i juli i fjor, og nå er en ny milepæl nådd, melder selskapet.

Facebook fullførte nemlig nylig sin andre fullverdige testing av dronen, og denne gangen var også landingen vellykket. Landingen kan du se i videoen nederst i artikkelen.

Flere titalls Gbit per sekund

Aquila-dronen, som altså ikke har plass til noen pilot eller passasjerer, fløy denne gangen i én time og 46 minutter før den landet trygt på et klargjort landingsfelt. Den første testlandingen av dronen endte med skader på skroget og vingen, men denne gangen melder Facebook at prosessen gikk smertefritt.

Aquila under testingen. Foto: Facebook

Dronen klatret til makshøyde på 3000 fot, litt over 900 meter, under testingen. Mange modifikasjoner var lagt til denne gangen, deriblant massevis av nye sensorer for innhenting av data, spoilere på vingen og oppdatert autopilot-programvare.

Facebook plan med dronen er altså at den skal koble land, områder og regioner med dårlig infrastruktur opp på nettet. Aquila har omtrent det samme vingespennet som på et Boeing 737, det vil si rundt 30 meter. Meningen er at den skal kretse rundt i sirkler med en diameter på rett i underkant av 100 kilometer og sende signaler ned til bakkestasjoner ved hjelp av lasere.

Høytflyvende og soldrevne

Laserne fokuserer signalene i smale stråler akkurat der man vi ha dem, og skal ifølge et faktadokument takle en overføringshastighet på flere titalls gigabit per sekund.

Ellers skal dronene fly i en høyde på mellom 60 000 og 90 000 fot, det vil si mellom cirka 18 000 og 27 000 meter, høyere enn kommersiell lufttrafikk. Energien kommer fra solpaneler som lagrer energien i batterier, slik at dronen kan kjøre hele døgnet.

Til tross for størrelsen skal Aquila ifølge Facebook veie cirka en tredjedel så mye som en elbil, mye takket være utstrakt bruk av karbonfiber, og skal være i stand til å fly i opptil 90 dager av gangen i flåter med andre droner. Akkurat når vi faktisk får se dronene i aksjon er ennå uvisst.

Under kan du se videoen av den ferske vellykkede landingen.

