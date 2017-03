Her krangler Uber-toppsjefen med en av sine egne sjåfører

Uber har som kjent gjort stor suksess med sine taxiapp, men forblir et ganske kontroversielt selskapet av mange utenforstående, ikke minst den tradisjonelle taxinæringen. Ikke alle på innsiden av selskapet er heller fornøyd, som en nylig lekket video hos Bloomberg nå har gitt en indikasjon på.

En sjåfør som selv jobber for Uber plukket nylig opp selveste Uber-toppsjefen Travis Kalanick som kunde, og valgte like greit å konfrontere ham med en sak han hadde på hjertet.

Konfrontasjonen eskalerte og endte med relativt hard ordbruk fra begge parter. Hele seansen ble tatt opp på video av sjåføren og oversendt til Bloomberg, som i sin tur la videoen ut på YouTube.

Travis Kalanick er en kontroversiell person, akkurat som tjenesten han startet. Her er han under en konferanse fra en tid tilbake. Foto: Wikipedia

Mener Kalanick har kjørt ham konkurs

Det som startet krangelen var at sjåføren anklaget Kalanick for å senke prisene på Uber Black, som er tjenestens luksustilbud. Sjåføren sier at inntjeningen for medarbeiderne har gått ned på grunn av dette, og antyder at mange Uber-sjåfører har havnet i økonomisk uføre som et resultat.

I videoen sier han at han selv har tapt 97 000 dollar og gått konkurs på grunn av Kalanick. Uber-sjefen på sin side besvarer kritikken ved å påpeke at Uber har konkurrenter, og at de er nødt til å passe på å ikke prise seg ut av markedet.

Utvekslingen ender med at Kalanick forlater bilen tydelig irritert mens han beskylder sjåføren for å skylde på alle andre for problemene sine og ikke ta ansvar for seg selv.

Sjåføren som lekket videoen forklarte overfor Bloomberg at motivet bak var å sette fokus på det han mener er en utbredt misnøye blant Uber-sjåfører. Selskapet selv har valgt å ikke kommentere saken. Hele videoen kan du se under.

