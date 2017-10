Her kommer oktober-mobilene

Google-telefonene

Norden er visst ikke Googles greie. I år heller. Dermed må du ut av landet om du har tenkt å få pølsefingrene i en av de nye Pixel-modellene. Gjør du det har du to stykker å velge i. En som er tradisjonelt utformet, Pixel 2, og en som er langt mindre tradisjonell - altså XL-utgaven vi lenker til her.

Sistnevnte har heldekkende skjerm og færre knapper. Ingen av de to modellene har hodetelefontilkobling, og begge aktiverer Google Assistant om du klemmer dem litt hardt. Den ene av de to er laget av HTC, mens XL-utgaven er LGs verk. Det er derimot HTCs valg som har vunnet frem her, ettersom deres egen toppmodell har smittet Pixlene med klemmefunksjon. Og selv om Google skrøt av hodetelefonkontakten under fjorårets Pixel-lansering, og vi vet at LG fortsatt liker den gamle kontakten, er det greit å merke seg at begge de to nye Pixel-modellene må bruke overgang for å få hodetelefonkontakt.

Storbritannia, USA og Tyskland virker å være de enkleste stedene å plukke med seg en Pixel 2, men husk på tollgrensen når du kommer tilbake. Verdigrensen går på 6000 kroner, så selv med lavere priser i utlandet bør du gå på rødt om du har handlet en XL.

