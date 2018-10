Her kan du følge Google-lanseringen i ettermiddag

Apple, Microsoft og Amazon har alle sluppet nyheter i det siste, og i kveld er det Googles tur.

Klokken 17 norsk tid starter selskapets #madebygoogle-arrangement i New York, og du kan se det direkte i videovinduet i toppen av saken.

Nyhetene står tilsynelatende i kø, i alle fall om vi skal tro de tallrike lekkasjene i forkant.

Pixel 3 og Pixel 3 XL

Google Pixel 3 og Pixel 3 XL ser ut til å være bombesikre at lanseres i ettermiddag. Foto: Evan Blass/Twitter

Det aller sikreste på kveldens lansering bør være at Google lanserer nye telefoner i Pixel-serien. Disse har vist seg gjennom en rekke lekkasjer, og sist ut er Evan Blass, som tidligere er kjent for å stå for mange troverdige lekkasjer av mobiltelefoner og annet.

Spesifikasjonene har ikke lekket, men det som ser ut til å være klart er at XL-modellen får en iPhone X-liknende skjermleppe i toppen, mens den mindre Pixel 3 ikke får noen leppe. Den ser i stedet ut som «forrigegenerasjons» mobil, før skjermleppene og heldekkende skjerm gjorde sitt inntog. Baksiden skal imidlertid være i glass, og det er støtte for trådløs lading.

Skjermstørrelsene blir henholdsvis 6,3 (2960 x 1440) og 5,5 tommer (2160 x 1080), og innvendig er det Snapdragon 845 som styrer showet. Systembrikken får følge av 4 GB RAM og 64 eller 128 GB lagring.

Siden det er snakk om Google-telefoner vil de selvfølgelig kjøre siste Android-versjon, altså Android 9 Pie, og 9to5Google har detaljer om flere nye programvarefunksjoner på kamerafronten:

«Top Shot» lar kameraet ta en rekke bilder når du trykker på utløserknappen, og så velger den kunstige intelligensen det beste bildet ved hjelp av maskinlæring.

«Photobooth» skal sørge for at du tar bedre selfier ved å ta bilder når du smiler, stikker ut tunga eller liknende, mens nettstedet ikke har noen detaljer om en funksjon kalt «Super Res Zoom». De varsler også at Pixel 3 vil få autofokus som følger motiver i bevegelse, og ett av to frontkameraer vil ha ekstra stor brennvidde for å få med mer i bildet.

Ut fra bildene til Evan Blass vil telefonene komme i sort, hvit og en slags rosavariant, men vi har ingen holdepunkter for å tro at de vil komme i offisielt salg i Norge foreløpig. Verken Pixel eller Pixel 2 har som kjent vært tilgjengelige her utenom en viss gråimport.

Google Pixel Slate vil få avtagbart tastatur, og likne for eksempel på Microsofts Surface Pro. Det ryktes at det vil kunne kjøre Windows 10 etter hvert. Foto: Evan Blass/Twitter

Pixel Slate

Blass har også sluppet bilder av det som ser ut som et nytt Chrome OS-utstyrt nettbrett som sannsynligvis får navnet Pixel Slate og avtagbart tastatur.

Kodesnutter i Chrome OS har tydet på at skjermen får en oppløsning på 3000 x 2000 piksler, men utover det er det lite som er kjent.

Testprogrammet Geekbench har imidlertid en oppføring på en Google Nocturne, som skal være kodenavnet for Pixel Slate. Ifølge den vil brettet få en Intel Core i7-8500Y-prosessor og 16 GB RAM, men det er sannsynlig at dette er den absolutt toppspesifiserte utgaven.

Flere oppføringer tyder på at brettet vil komme med Celeron-prosessor i sin svakeste utgave, i tillegg til en Core m3- og en Core i5-variant. Disse har også mindre RAM.

Google Home Hub vil være en Google Home-høyttaler med en påklistret skjerm. Foto: MySmartPrice

Home Hub og ny Chromecast

Tidligere i dag ble det klart at Googles Home-høyttalere endelig lanseres i Norge, og det kan se ut som om Google Home-serien får en ny modell med en syvtommers skjerm i front. Det skal gjøre at du for eksempel kan se Youtube-videoer eller få treningsveiledning rett på skjermen, i tillegg til at den ellers fungerer som resten av høyttalerne i serien.

Nettstedet MySmartPrice hadde bilder av den ryktede enheten, som trolig skal hete Google Home Hub.

Chromecast ser ut til å få en oppdatering i dag. Foto: Google

Elektrokjeden Best Buy gjorde også sitt til at det ikke lenger er så hemmelig at det kommer en oppdatering til Chromecast i dag. De solgte nemlig en ny utgave til en kunde lenge før lansering, selv om det ikke ser ut til å være mange store nyheter.

Utseendet er likt, og Engadget skriver for eksempel at det ser ut til å dreie seg om kraftigere WiFi og muligens bluetooth-støtte.