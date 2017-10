En av våre favoritthøyttalere får oppfølger

UE Boom var blant de første virkelig portable og gode bluetooth-høyttalerne, med solid byggekvalitet, brukbar lyd og god batterilevetid.

Nå er oppfølgeren til Boom og storebror Megaboom her, og som trenden er i disse dager får de støtte for stemmestyring. Ultimate Ears har valgt Amazon Alexa som sin assistent, på linje med Sonos One, som vi testet tidligere denne uken.

Spiller høyere

Størrelsesmessig er Blast omtrent som Boom. Det vil si omtrent som en halvlitersboks med drikke. Foto: Ultimate Ears

De to nye høyttalerne har fått navnene Blast og Megablast, og ser i utgangspunktet ikke veldig forskjellige ut fra Boom og Megaboom. Designet er litt mindre avrundet, men ellers er dette som snytt ut av designhåndboka til UE.

Innvendig har de fått wifi-støtte, som altså brukes til stemmeassistenten, blant annet.Elementmessig er de rimelig like Boom og Megaboom, men Megablast har fått et ekstra par med diskantelementer. Begge har et sett mikrofoner som skal fungere også på lang avstand, og Megablast skal kunne spille hele 40 prosent høyere enn Megaboom, som allerede spiller rimelig høyt. UE oppgir 93 dBC for den nye høyttaleren.

Blast og Megablast har også den samme støt- og vannsikringen som sine forgjengere. IPX7-sertifiseringen betyr for eksempel at du kan senke dem i en meter vann i 30 minutter, og de skal fungere like fint. De kan også fortsatt brukes med bluetooth, og batteritiden er oppgitt til henholdsvis 12 og 16 timer.

En ting som også er verdt å merke seg er at Blast og Megablast foreløpig ikke støtter høyttalerparingsfunksjonen som Boom og Megaboom har.

Ingen stemmestyring i Spotify

Støtten for stemmestyring med Alexa i musikk-apper er ganske tynn foreløpig, med kun Amazon Music, iHeartRadio og TuneIn. Spesielt Spotify glimrer med sitt fravær her, og det tar nok noen måneder før det er på plass.

Den nye ladestasjonen Power Up er spesielt praktisk om du vil bruke Blast eller Megablast på heltid hjemme. Foto: Ultimate Ears

Som med Sonos fungerer ikke Alexa heller i Norge foreløpig, og det er sannsynligvis derfor de norske nettsidene til UE ikke nevner Blast og Megablast med et ord. Pressemeldingen til UE oppgir USA, Storbritannia og Tyskland som land hvor Alexa-styringen vil fungere.

I USA vil de koste henholdsvis 230 og 300 dollar, noe som likner på lanseringsprisene for Boom og Megaboom. Disse har som kjent falt betraktelig i pris siden da, og Boom 2 fås stort sett under tusenlappen i Norge til enhver tid nå, mens Megaboom ligger på omtrent det dobbelte. Disse skal også forbli i handelen, for dem som bare vil ha en portabel høyttaler og ikke trenger stemmestyringen.

Det skal for øvrig sies at UE har lagt til Alexa-, Siri- og Google Now-støtte også i Boom 2, som også har mikrofoner innvendig. Den kan imidlertid ikke lytte konstant etter aktiveringskommandoen ("Hey Siri", etc), slik at stemmestyringen må aktiveres manuelt for hver gang.

UE lanserer også en ny ladestasjon kalt Power Up, som skal være stor nok til å passe både Blast og Megablast. Den vil koste 40 dollar.