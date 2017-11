Her er Tesla Semi Truck

Tesla gjorde definitivt skamme på analytikerne som hadde gjettet at deres nye trekkvogn ville få en rekkevidde på 320-480 miles da de lanserte i morgentimene i dag.

Den skal nemlig klare rundt 800 kilometer på en lading, selv med maksimal last og på motorveien.

Bilde: Tesla

Kjapp fakta om Tesla Semi Truck Rekkevidde på 800 kilometer på én lading med maks last

0-100 på rundt 5 sekunder

0-100 med 36 tonn last på 20 sekunder

Kan kjøre 105 km/t opp 5 graders helling

Driftkostnad på 1,26 dollar på mile

Kan lade 80 prosent på 30 minutter

Autopilot er standard i alle varianter

To skjermer ved siden av rattet

Megacharger for raskere lading

Musk varslet også nye og enda kraftigere ladere kalt Megacharger, som skal kunne lade Tesla Semi til 80 prosent kapasitet på 30 minutter. Disse skal plasseres med strategiske mellomrom over hele verden, og vil i hovedsak være drevet på solkraft.

Vogna skal gjøre 0-100 på rundt fem sekunder, og tallet er tjue sekunder med 36 tonn last. Den har fire motorer hentet fra Tesla Model 3, og skal kunne gjøre 105 kilometer i timen selv opp en fem graders stigning.

Bilde: Tesla

Som andre elbiler har ikke Tesla Semi gir, og Tesla hevder også at regenerativ bremsing skal gi nærmest "uendelig" liv på bremsene.

Elon Musk viste frem to nye modeller i dag: En helt ny Roadster og Tesla Semi Truck. Bilde: VERONIQUE DUPONT

Tesla anslår selv driftskostnadene til å ligge på 1,26 dollar per mile, mot 1,51 dollar per mile for dieselvogner.

Mye maskinvare

Bilen har også Enhanced Autopilot-funksjoner som automatisk nødbrems, filholder og kollisjonsvarsel forover.

Bilde: Tesla

Litt spesielt er det også at den i utgangspunktet kun har ett sete foran, og det setet er plassert midt i kabinen, omkranset av ikke mindre enn to store skjermer. Et ekstra nedfellbart sete finnes like bak.

Siden dette er en dagvogn har den heller ingen soveavdeling, men Tesla sier det er lett å gjøre både vogna og det underliggende batteriet lenger.

Tesla tar imot reservasjoner sammen med et depositum på 5000 dollar, og produksjonen er planlagt å starte i 2019.

Endelig pris er foreløpig ikke kjent.

