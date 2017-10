Her er Surface Book 2 - nå også i 15-tommer

Microsofts Surface Book har bare vært på markedet i Norge i noen måneder, men nå er det allerede duket for versjon to.

På tide, vil sikkert noen si. Den eksisterende modellen har nemlig det som begynner å bli litt aldrende spesifikasjoner, i form av det som nå er to generasjoner gamle Intel-prosessorer og forrigegenerasjons grafikkbrikke.

Endelig fått USB-C-port

Utvendig er den nye modellen helt lik, inkludert den lys grå fargen, med unntak av at den endelig har fått en USB-C-port.

Nytt er også at den kommer i en 15-tommers-utgave i tillegg til 13,5 tommer, men skjermen er fortsatt avtagbar og sideforholdet er 3:2.

Det betyr at du har betraktelig mye mer plass i høyden enn på en vanlig laptopskjerm i 16:9- eller 16:10-format, noe som kan være veldig praktisk om du hovedsaklig bruker den til jobbing.

Spesifikasjonene har imidlertid gjort et betraktelig hopp fra sist. På plass er selvfølgelig Intels nye åttendegenerasjons Core-prosessorer, og ikke minst gjør den dedikerte grafikken et hopp til Nvidia GTX 10-serien.

Oppløsning skjerm Prosessor RAM Lagring Grafikk Dimensjoner Vekt Batteri-levetid Surface Book 2 13,5 " (i5) 3000 x 2000 Intel Core i5-7300U (to kjerner, opptil 3,2 GHz) 8 GB 256 GB SSD Intel HD Graphics 620 312 x 232 x 13-23 mm 1533 gram Opptil 17 timer Surface Book 2 13,5 " (i7) 3000 x 2000 Intel Core i7-8650U (fire kjerner, opptil 4,2 GHz) 8-16 GB 256 GB - 1 TB SSD Intel 620 + Nvidia GTX 1050 (2 GB) 312 x 232 x 15-23 mm 1642 gram Opptil 17 timer Surface Book 2 15 " 3240 x 2160 Intel Core i7-8650U (fire kjerner, opptil 4,2 GHz) 16 GB 256 GB - 1 TB SSD Intel 620 + Nvidia GTX 1060 (6 GB) 343 x 251 x 15-23 mm 1905 gram Opptil 17 timer

Solid ytelseshopp

Nettbrett-delen skal nå kunne holde i fem timer på batteri. Maskinen støtter fortsatt både penn og Dial. Foto: Microsoft

Microsoft hevder selv at Surface Book 2 leverer over fem ganger grafikkytelsen til den originale Surface Book, men da sammenlikner de sannsynligvis en ny modell med dedikert grafikkbrikke med en tidligere modell med integrert grafikk.

Uansett bør GTX 1060-brikken gjøre Surface Book 2 til en relativt habil spillmaskin, og den er definitivt mange hakk bedre enn GTX965-brikken som sitter i dagens toppspesifiserte Surface Book. De nye Intel-prosessorene gjør dessuten at Surface Book tar spranget fra to til fire kjerner, med unntak av i innstegsmodellen. Denne må nøye seg med forrigegenerasjons prosessor med to kjerner.

Microsoft slenger dessuten ut et lite stikk mot Apple og hevder at Surface Book 2 er dobbelt så kraftig som Macbook Pro, men uten å utdype det utsagnet noe ytterligere.

Som vi ser er vekten relativt uendret for 13-tommeren, mens 15-tommeren veier inn på godt under to kilo. Tastaturet, som vi allerede likte relativt godt med den eksisterende modellen, skal også ha blitt forbedret, og pekeplaten skal ha fått forbedret respons på flerfingerkommandoer.

En liten bonusfunksjon er for øvrig at 15-tommeren får støtte for trådløse Xbox-kontrollere uten dongel, og skjermhengselen er dessuten justert slik at den ikke gir etter like mye når du bruker touchfunksjonene.

Utvendig er maskinen stort sett den samme, med unntak av en ny USB C-port og en litt forbedret hengsel. Foto: Microsoft

Ikke til Norge helt enda

Microsoft åpner forhåndsbestillingen 9. november i USA. Uheldigvis kommer ikke nye Surface Book til Norge helt med en gang, til tross for at Microsoft ved sist lansering annonserte at Norge var blitt forfremmet til første bølge av lanseringsland.

Etter våre opplysninger skal den imidlertid ikke være veldig langt unna, så om du går med en Surface Book-tanke i hodet kan det sannsynligvis være smart å ha litt is i magen.

Prismessig starter Surface Book 2 på 1499 dollar i USA, det samme som førsteutgaven kostet, mens 15-tommeren starter på 2499 dollar. Den toppspesifiserte 13-tommeren har frem til nå ligget på 3299 dollar, noe som i Norge har betydd rundt 35 000 kroner.

Denne er imidlertid i skrivende stund nede i under 30 000 kroner, selv om det også er en betydelig sum å investere i en PC.

