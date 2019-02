Her er Peugeots nye elbil – kan reserveres neste uke

Peugeot varsler at de vil vise frem en ny versjon av 208 på bilmessen i Genève neste uke, og at de samme dag vil åpne for bestilling i Norge.

Kanskje mest spennende for norske kunder er at det i tillegg til en variant med bensinmotor også vil komme en helelektrisk 208.

340 kilometer rekkevidde

E-208 vil få 100 kW/136 hestekrefters motor og 260 newtonmeters dreiemoment, som sammen skal gi en akselerasjon fra 0 til 100 km/t på 8,1 sekunder.

Batteriet er på 50 kWh, og det skal gi en rekkevidde etter WLTP-standarden på 340 kilometer, ifølge Peugeot.

Batteriet er det samme som på den andre kommende elbilen fra PSA-gruppen, nemlig DS 3 Crossback E-tense, som har fått en oppgitt WLTP-rekkevidde på 320 kilometer. Det bekrefter PR-sjef for Peugeot hos Bertel O. Steen, Stian Gihle.

Med sine drøye fire meter i lengde er 208 en ganske kompakt bil. Foto: Peugeot

100 kilowatt lading

Batteriet plasserer disse to modellene på nivå med den rimeligste Tesla Model 3-utgaven (som vi riktignok foreløpig ikke har sett noe til), og noe under biler som Kia Niro, Hyundai Kona, Opel Ampera-e og nye Nissan Leaf, som alle har batterier på mellom 60 og 64 kWh. Kia Niro har for eksempel en WLTP-rekkevidde på 455 kilometer.

50 kWh batteri skal gi 340 kilometer WLTP-rekkevidde. Foto: Peugeot

Den helelektriske 208 støtter hurtiglading opptil 100 kilowatt, og har i tillegg en ombordlader som muligggjør lading ved opptil 11 kilowatt. 100 kilowatt vil kunne gi 0-80 prosent på cirka en halvtime.

En egen app vil gi mulighet til å starte og stoppe lading, i tillegg til å sjekke status på batteriet og aktivere forhåndsvarming av bilen.

Bilen har dessuten varmepumpe, i tillegg til et konvensjonelt varmeelement på fem kilowatt.

Slik ser inventaret ut - riktignok i den toppspesifiserte GT-varianten. Infotainmentskjermen i midtkonsollen vil kunne fåes i flere størrelser, for eksempel. Foto: Peugeot

Samme innvendige plass

Nye 208 skal være både lengre, lavere og bredere enn dagens modell, og innvendig skal plassen være den samme på bensin- og den elektriske modellen. Mer konkret betyr det en bil som er 4055 millimeter lang, 1960 bred (inkl speil) og 1430 millimeter høy.

DS 3 Crossback E-tense. Foto: PSA

– Levering starter i begynnelsen av neste år, sier PR-sjef for Peugeot hos Bertel O. Steen, Stian Gihle.

Han sier det er for tidlig å si noe om pris, men hvis vi ser på den nevnte DS-3 Crossback E-tense ble det ved lansering lovet at den skulle koste fra rundt 300 000 kroner.

208 er en noe mindre bil, og prisen vil nok reflektere det. Kanskje er ikke 250-260 000 kroner et håpløst anslag?

Bilen kan uansett reserveres fra 5. mars, melder Peugeot.