Her er nye Nissan Leaf med større batteri

Tek.no / Las Vegas: Som ryktene på forhånd hadde spådd, var det duket for en ny Leaf-modell fra Nissan på CES-messen i Las Vegas.

Den nye utgaven, kalt Leaf 3.ZERO e+, har et batteri på 62 kilowattimer, et solid hopp fra dagens 40 kWh-modell, og litt mer enn de spådde 60 kilowattimene. Det gir selvfølgelig også et solid rekkeviddehopp.

Etter den amerikanske EPA-standarden øker rekkevidden fra 150 til 226 miles, altså 364 kilometer.

WLTP-rekkevidden er ikke bekreftet, men Nissan sier de tar sikte på 385 kilometer. Det er opp fra 270 kilometer på 40 kWh-modellen.

Lik utvendig

I USA markedsføres den nye versjonen som Leaf Plus. I Norge vil den hete e+. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Utvendig er det nærmest ingenting som er endret, men Leaf+ har fått flere nyvinninger innvendig enn bare batteriet. For det første er motorkraften økt fra 147 til 214 hestekrefter og 340 newtonmeter dreiemoment. Det gjør blant annet at toppfarten er økt fra 147 til 157 kilometer i timen.

For det andre er hurtigladekapasiteten økt fra maksimalt 50 til 100 kilowatt, og til sist er infotainmentsystemet oppdatert, blant annet med en ny åttetommers skjerm og tilhørende ny mobilapp. Nytt infotainmentsystem gjelder for øvrig også for 40 kWh-modellen.

Det nye batteriet er fysisk ikke mye større enn 40 kWh-batteriet, til tross for at kapasiteten har økt betraktelig. Bilen skal være blitt fem millimeter høyere i e+-versjonen.

En ting som ikke har blitt endret, til tross for at mange av ryktene har pekt i den retning, er løsningen for varming og kjøling av batteriet. Leaf har bare passivt luftkjølt batteri, og det gjør at den i mange tilfeller vil hurtiglade saktere enn mange av konkurrentene med væskekjølte batterier – spesielt om vi snakker gjentatte hurtigladinger på samme dag.

– Det beste vi kan i dag

Nissans markedssjef for elbiler i Europa, Ana Paola Reginatto, sier ny termisk løsning for batteriet ville gjort at det tok lenger tid å få bilen på markedet Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

e+-versjonen har den samme termiske løsningen som 40 kWh-versjonen, bekrefter Nissans markedssjef for elbiler i Europa, Ana Paola Reginatto.

– Dette er noe Leaf har fått en del kritikk for. Hvorfor er det ikke blitt gjort noe med?

– Kritikk er helt greit, og vi lytter stadig til tilbakemeldingene fra våre kunder for å kunne fortsette å levere en levedyktig bil som passer brukernes behov og bruksområder. Det termiske systemet i Leaf-versjonen vi har solgt, har levert på et typisk bruksområde, og e+-versjonen vil levere på enda flere bruksområder siden rekkevidden blir lengre. At vi bruker samme termiske løsning gjør at vi slipper å legge på den byrden som vil være lengre tid for å få bilen på markedet.

– Vi har alltid forsøkt å levere det beste vi kan i dag, samtidig som vi jobber videre med det som kommer om seks måneder eller et år fremover.

Begrenset Europa-versjon

Nissan sier at e+-versjonen vil være en såkalt «Limited edition» i Europa, med bare 5000 biler planlagt solgt i 2019. Bilen vil leveres etter først til mølla-prinsippet, uten kvoter til enkelte land eller liknende.

Reginatto sier de er åpne for å bli bevist at tar feil.

Utvendig er den nye versjonen helt lik den gamle, med unntak av at den er noen få millimeter høyere. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

– Vi legger ut 5000 biler i Europa i starten. Vi tror det svarer til behovet som er der ute. Hvis vi tar feil, så må vi legge ut flere. Det handler om hvordan vi i Nissan ser på verden i dag og i morgen. 5000 for oss er 5000 nå, og jeg tror at «nå» er 12 måneder. Om «nå» viser seg å være tre måneder, så får vi legge ut flere.

– Konkurrentene deres skylder på batterimangel som årsaken til at de ikke kan produsere flere biler. Hvordan ser det ut for Nissan?

– Vi er fornøyde med balansen vi har nå. Hver gang vi har banket på døren til batteriprodusentene for å få flere batterier, har vi fått det vi vil ha, så i dag er situasjonen god. Etterspørselen er større enn tilbudet, men både for batterier og andre komponenter er vi per i dag fornøyde.

64 000 kroners påslag

Infotainmentsystemet er nytt, blant annet med større skjerm. Det gjelder både e+-varianten og den nye 40 kWh-utgaven. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Prisen på nye Leaf e+ er satt til 382 900 kroner. Det inkluderer nærmest alle utstyrsvalg Nissan har å by på, med unntak av selvparkeringsløsningen ProPilot Park.

Det innebærer et prispåslag på 64 000 kroner sammenliknet med 40 kWh-versjonen (utstyrsnivå Tekna, men med Ultrasuede-seter lagt til).

Prisen betyr at Nissan legger seg i området til for eksempel Kia e-Niro, som starter på 377 400 kroner med 64 kWh batteri og masse utstyr også der. Hyundai Kona starter på sin side på 335 900 kroner, men begge disse to har ventelister som strekker seg godt ut i 2020.

Nissan åpner for bestillinger av nye Leaf umiddelbart, og sier leveringer vil starte fra og med sommeren for e+. Den nye 40 kWh-utgaven vil leveres fra og med mai.

I Japan starter leveringene allerede denne måneden.