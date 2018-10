Her er nye Mac mini

Apple hadde det travelt med lanseringene på New York-arrangementet sitt tirsdag. Først ut var nye Macbook Air, og deretter dro Apple en ny Mac mini ut av hatten.

Dagens modell har ikke blitt oppdatert siden 2014 (!), så det var absolutt på tide med en oppdatering.

Kan fåes med seks kjerner

Utvendig er det lite som skiller den nye fra den gamle, annet enn at maskinen nå blir tilgjengelig i Space Gray-finishen vi kjenner fra Macbook-serien.

Innvendig omtaler imidlertid Apple den nye modellen som et «beist». Selv innstegsmodellen får en firekjernet åttendegenerasjons Intel-prosessor, men maskinen vil også kunne fås med en sekskjernemodell.

Det dreier seg også om vanlige desktop-prosessorer, ikke de bærbare og svakere variantene. Apple hevder selv ytelsen er opptil fem ganger så høy som i den forrige modellen.

Mange tilkoblinger

Mac mini vil kunne få opptil 64 GB RAM (SO-DIMM, så den vil være utbyttbar). I motsetning til tidligere vil den nye modellen kun leveres med flashlagring. Innstegsmodellen kommer med 128 GB, men Mac mini kan konfigureres med opptil 2 TB. Et nytt kjølesystem skal sørge for dobbel så høy luftgjennomstrømning som tidligere.

Og i motsetning til de bærbare maskinene sine, er ikke Apple like kjipe med tilkoblingsmulighetene på den nye minimaskinen. Her får du fire USB-C-/Thunderbolt 3-porter, HDMI, to USB-A-porter og gigabit ethernet. Sistnevnte kan også oppgraderes til 10 gigabit.

Solid portutvalg på nye Mac mini. Foto: Apple

Kan bestilles nå

Som med nye Macbook Air er kabinettet produsert av 100 prosent resirkulert aluminium. Nye Mac mini kan bestilles i dag, og skal være tilgjengelig fra og med 7. november.

Nye Mac mini starter på 8 990 kroner i Norge, betraktelig mer enn de 5 490 kronene de har krevd for dagens versjon.

For den prisen får du altså en firekjernet Intel Core i3-prosessor på 3,6 GHz, 8 GB RAM og 128 GB flashlagring. Tastatur, mus og skjerm kommer eventuelt i tillegg.