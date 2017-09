Her er nye iPhone X

Fra «Steve Jobs Theater» på det nye Apple-hovedkvartert har Apple akkurat avduket selskapets nyeste sjefs-iPhone, kalt «iPhone X» og uttalt «iPhone ti».

Får massiv kant-til-kant-skjerm

Det har på forhånd vært knyttet store forventninger til hva Apple ville finne på under årets lansering, som markerer tiårsjubileet til den første iPhonen.

Og Apple skuffer ikke. iPhone X får nemlig den største designoverhalingen til nå for noen iPhone. Skjermen på iPhone X brer seg nå ut over hele fronten av telefonen.

Det gir plass til en massiv skjerm på 5,8 tommer, uten at telefonen vokser ut av folks hender av den grunn. Oppløsningen er 2436 x 1125 piksler, noe som gir en pikseltetthet på 458 piksler per tomme. Dette er rekord for en iPhone, og Apple kaller den nye rammeløse TrueTone-skjermen for «Super Retina Display».

For første gang bruker Apple et OLED-panel i sin iPhone. «Endelig har vi fått til å bruke et OLED-panel som lever opp til Apples standard», forteller Craig Federighi fra scenen. Panelet støtter både HDR10 og Dolby Vision og har en kontrast på 1 million til 1.

Ut med Touch ID, inn med Face ID

Bare et lite søkk helt i toppen av telefonen er reservert et mylder av sensorer, høyttaler og frontkamera. De to skjermflikene på hver side viser dekning og batteritid. Hvordan den eventuelt vil bli brukt av kjørende apper er foreløpig ikke kjent.

Ettersom skjermen har tatt over så godt som hele fronten av telefonen får vi for første gang en iPhone uten en hjem-knapp. Det betyr at den passordløse Touch ID-løsningen også forsvinner, men til gjengjeld får vi noe mye smartere, nemlig Face ID, eller ansiktsgjenkjenning.

Jepp, bare se på iPhone X, og den låser seg opp for deg. Og det skal være sikkert å bruke ansiktsgjenkjenning. 30 000 usynlige IR-prikker sendes ut fra Face ID-sensoren for å analysere ansiktet ditt. Takket være avansert maskinlæring fungerer Face ID selv om du har en ny hårsveis, bruker caps, briller eller dersom du ser på telefonen fra spiss vinkel. Apple har faktisk jobbet med Hollywood med å lage masker for å se om de klarte å lure Face ID, heldigvis uten hell. Apple oppgir at sjansen for at en tilfeldig bruker får åpnet telefonen din med Face ID aktivert er én til 1 million.

Ingen hjem-knapp

Uten en hjem-knapp måtte Apple finne en ny måte å låse opp telefonen på. Løsningen de falt ned på var enkel: Du kan nemlig bare berøre skjermen på midten, så åpenbarer hjemskjermen seg for deg. Men, hvordan kommer du deg så tilbake til hjemskjermen fra apper? Du sveiper opp fra bunnen, selvsagt!

For å veksle mellom apper sveiper du også opp fra bunnen, men du stopper opp midtveis og holder inne et øyeblikk. Varslingssenteret når du som alltid ved å dra fingeren ovenfra og ned.

Nytt og bedre kamera med to linser

Kameraene, som akkurat som iPhone 8 Plus byr på to linser, leverer 12 megapiksler oppløsning. Standardlinsen har en blenderåpning på f1,8, mens telelinsen får en blenderåpning på f2,4. Apple forteller at kameraene har fått større og raskere sensorer enn noen annen iPhone. Sensorene skal dermed levere svært god bildestabilisering og bedre forstørrelser i dårlig lys.

Trådløs lading

iPhone X er både støv- og vanntett, som tidigere modeller. I likhet med tidligere annonserte iPhone 8 og iPhone 8 Plus er også trådløs Qi-lading på plass.

Fra 10 990 kroner

iPhone X blir tilgjengelig i stellargrå og sølv. Telefonen kan forhåndsbestilles fra 27. oktober og blir tilgjengelig i butikk fra 3. november her i Norge. Prisen blir likevel ganske stiv, da iPhone X med 64 GB lagring vil koste deg 10 990 kroner. iPhone X med 256 GB lagring koster 12 690 kroner.

