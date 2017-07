Her er «nye» Galaxy Note 7

Etter at Samsung tabbet seg kraftig ut med sin brettmobil Galaxy Note 7 begynte det å svirre rykter om at mobilen skulle komme tilbake igjen på markedet i «resirkulert» utgave. Ryktene er blitt underbygget av kilder opptil flere ganger, og nå er mobilen endelig offisielt kunngjort av Samsung.

Kunngjøringen dukket nylig opp på selskapets koreanske nettsider , og som ryktet får mobilen navnet Galaxy Note FE, hvor bokstavene FE står for Fan Edition.

Ganske lik, med noen oppdateringer

Samsung skriver at mobilen er satt sammen av «ubrukte» Note 7-deler, og spesifikasjonsmessig er den dermed svært lik originalversjonen, men med noen sentrale endringer.

Som ryktet får mobilen et mindre batteri på 3200 mAh, ned fra 3500 mAh på den opprinnelige utgaven av mobilen. Det skal være for å forhindre at de eksploderer, slik den første generasjonen gjorde.

I tillegg får Galaxy Note FE oppgradert programvare som ifølge Samsung skal gi den samme brukeropplevelsen som på deres seneste flaggskip Galaxy S8 og S8 Plus.

Samsung Galaxy Note FE er er eller mindre identisk med originalen. Foto: Samsung

Nye Bixby-funksjoner

Oppdateringen består også i at telefonen har fått støtte for noen av funksjonene til Samsungs nye stemmeassistent Bixby. Som før kommer mobilen med den karakteristiske digitalpennen S Pen, fingeravtrykk- og irisavleser og IP68-sertifisering, som betyr at mobilen fremdeles er skikkelig støv- og vannsikker.

I første omgang skal Samsung selge Galaxy Note FE i hjemlandet Sør-Korea i 400 000 eksemplarer. Selskapet skriver at lansering i øvrige markeder skal avgjøres på et senere tidspunkt, så det er altså ikke umulig at vi også kan få tak i den på europeiske breddegrader etter hvert. I hjemlandet skal prisen ligge på litt under 5000 norske kroner.

I mellomtiden skal Samsung trolig lansere Galaxy Note 8: Ifølge rykter skal Samsung snart avduke den nye modellen »