Her er november-mobilene

Superheftig fra LG

V30 virker å være telefonen som skal ha alt. Et fabelaktig kamera, en flott design og et stort batteri. La oss ta med at lydløsningen virkelig er påkostet og at V30 både er tett og testet for fall fra moderat høyde og vi snakker virkelig fugl. Men som vanlig for V-modellene er det mange markeder som ønsker den, og dermed kan vi måtte vente litt ekstra. Foreløpig har vi ikke fått bekreftet annet enn at målsetningen er å ta V30 til Norden. Så vi venter i spenning på at telefonen skal dukke opp både i butikk og til test. Men antakeligvis gjenstår det fortsatt noen uker før du kan kjøpe den.

