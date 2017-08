Her er Nokia 8 – selskapets nye toppmodell

London / Tek.no: Da «gamle-Nokia» stadig levde på lånt tid var Android-menyer noe mange ønsket seg i kombinasjon med de gode kameraene og den ålreite byggekvaliteten produsenten leverte. Hvis du var én av dem som ropte etter nye takter fra Finland har du endelig blitt hørt.

Nokia 8 Størrelse: 151.5 x 73.7 x 7.9mm

Vekt: 160 gram

Skjerm: 5,3 IPS, 2560 x 1440 piksler

Maskinvare: Snapdragon 835, 4 GB minne

Lagringsplass: 64 GB

Operativsystem: Android Nougat 7.1.1

Teknologi: Fingersensor, sprutsikker (IP54)

Kamera: 2 x 13 megapiksler bak, 13 megapiksler foran

Batteri: 3090 mAh

Pris: 599 Euro, lansering i september. Norsk pris foreløpig usikker

For den nye Nokia-toppmodellen som ble lansert her i London i dag er akkurat det mange mobilkunder ønsket seg for noen år siden.

Så får det heller være at det strengt tatt ikke er det Nokia vi kjente den gang som leverer varene. Det er det finske HMD Global som gjør, om enn med mange av Nokias gamle ansatte med på laget.

En skikkelig toppmodell

Nokia 8 i blankpolert blåfarge.. Foto: HMD Global

Nokia 8 er den første virkelige toppmodellen fra «nye Nokia». Her får du en kraftig Snapdragon 835-brikke på innsiden og på baksiden finner du et dobbelt kamera med Zeiss-logo på. Det skal altså være en relativt grom kameramobil dette her.

Designmessig er ikke telefonen så fryktelig ulik de nye Nokiaene som alt er på markedet. Det er altså aluminium som dekker store deler av telefonen, og en puteform som likner litt på de gamle Lumia-modellene dominerer uttrykket.

Akkurat som Nokia 3, 5 og 6 har de nye toppmodellene fått så godt som helt rein Android innabords. Det betyr at de burde kunne få hyppige og hurtige oppdateringer hver gang Google gjør noe med operativsystemet, og i tillegg at de forhåpentligvis holder godt på hastigheten de har når de er nye.

Ren Android er som regel en av de beste måtene å få en smarttelefon til å kjøre knirkefritt på. Motorola har benyttet den med hell i sine rimelige Moto G-modeller, som føles lynraske selv om innmaten ikke er den råeste. For Nokias, eller HMD Globals, del har det imidlertid vært litt rusk i maskineriet for de rimeligste modellene - spesielt 3-ern. Men med maskinvaren de slipper her burde ikke den opplevde hastigheten by på trøbbel i det hele tatt.

Vi kommer tilbake med sniktitt av den nye modellen veldig snart!

