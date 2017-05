Her er ni av ti «arbeidere» roboter

Tek.no / Taipei: Mobiler må lages i et voldsomt antall, og det må skje rykende fort. Det hjelper ikke å ha lagrene fulle når neste viktige toppmodell skal svinge seg. Derfor er produksjonen i veldig stor grad automatisert, slik som her på HTCs mobilfabrikk utenfor Taipei i Taiwan.

I forbindelse med at HTC har 20-årsjubileum ble vi spurt om vi kunne tenke oss å ta en tur innom lanseringen av det nye flaggskipet U11. Samtidig skulle det by seg anledning til et besøk på produsentens kjempefabrikk. Det er dyrt å reise så langt – det koster både penger og tid, så vi var en smule skeptiske.

6900 ansatte, men få i produksjonslinjene

Det ser ut til at noen av de ansatte liker å ferdes på scooter. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vi er vant til at høytflyvende lovnader endrer seg underveis, og vi har reist langt avgårde uten å få særlig igjen for det før. Men HTCs planer viste seg å endre seg relativt minimalt. Som vanlig fikk vi imidlertid beskjed om at vi ikke fikk ta egne foto inne på selve fabrikken.

Den offisielle årsaken var at det var ulanserte telefoner på samlebåndet, men ut fra de noget sparsomme detaljene i bildene vi fikk fra HTC kan man nok anta at de heller ikke ønsket å utsette produksjon og bedriftshemmeligheter for nærgående makroobjektiv. I og for seg både naturlig, og greit nok. De fleste bildene du ser her kommer altså fra produsenten selv.