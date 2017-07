6 spennende mobiler som havner i butikkhyllene i juli

Sommeren er over oss, men mobilprodusentene har ikke tatt helt ferie likevel. Det er en del nye telefoner på vei inn i markedet, så dersom du er på jakt kan det hende du bør ta en titt på utvalget nye telefoner under.

Det er i hovedsak Samsung og Nokia som slipper nye modeller denne gang, og vi begynner med Nokia som slipper sine foreløpige toppmodeller denne måneden.

Nokia

Her er det ren Android som gjelder, og i modellene som kommer nå blir det også litt mer futt under panseret enn i de to enkleste som du kan kjøpe nå.

Ryktene går om en enda heftigere toppmodell, som kanskje blir hetende Nokia 9, men foreløpig må vi altså vente litt til på den.

Nokia med mer krutt Nokia 5 Nokia 3 og 3310 er alt på markedet av de nye modellene, men det er Nokia 5 vi egentlig venter på. Her er ytelsen oppgradert sammenliknet med den i lille Nokia 3, og fingerleser er også på plass. Generelt har mobilen fått et løft over hele linja, men prisen har også gått litt opp. Helt ren Android uten endringer er fortsatt fasit for denne, som for de tre andre Nokia-Androidene. Litt knapt med lagringsplass har den, men det er mulig å sette inn minnekort.

Heftigst fra Nokia - foreløpig Nokia 6 Nokia 6 ble gjerne omtalt som en større Nokia 5 ved lansering. Nå er både stor og liten topp-Nokia på vei inn i butikken. Her får du 5,5-tommers skjerm fremfor 5,2-tommeren i Nokia 5, og du får også 32 gigabyte intern lagring fremfor de 16 som tilbys i lillebror. Les sniktitten vår på både Nokia 5 og 6 her »

Samsung

Ny måned, nye mobiler fra Samsung. Selv om den store mobilprodusenten ikke slipper modeller like hyppig som de tidvis har gjort, har de nesten alltid noe å by på. Denne gangen er det området rundt midten av prisstigen de prøver seg på. De er allerede representert med Galaxy A3- og A5-modellene som er vanntette. De nye Galaxy J-modellene er ikke tette, men har litt andre egenskaper og prispunkt enn A-serien, og en metalldesign som skiller seg litt ut.

Rimelig i metall Samsung Galaxy J5 (2017) Til drøyt 2000 kroner er Galaxy J3 en spennende ny tass fra Samsung. Dette er ikke et kraftverk av en toppmodell, men den er bygget i metall har en design som ser rimelig eksklusiv ut. I likhet med Nokia 5 er denne utstyrt med relativt magre 16 gigabyte lagring, men også her kureres det greit med et minnekort.

Litt mer futt Samsung Galaxy J3 (2017) Av de to J-modellene er det nok J5 som stikker seg mest ut. Den har en litt uvanlig design, med antennestrekene på baksiden trukket midt på telefonen, i stedet for helt ut mot hjørnene. Vesentlig kraftigere innmat enn i Galaxy J3 hører også til, og den har dessuten fått en av Samsungs AMOLED-skjermer, om enn med relativt lav oppløsning. Hvis ikke haugevis av piksler er det du prioriterer høyest er kanskje J5 verdt å følge med på.

OnePlus og Nubia

Det er en del spennende modeller som lanseres utenfor de vanlige nordiske butikkene. Selv om du ikke kan gå inn i en vanlig norsk elkjede for å handle dem, vet vi av erfaring at mange oppsøker spesialbutikker eller utlandet for å få tak i en del av disse.

Dermed er det tid for to av de mest spennende telefonene som egentlig er for andre markeder.

Spesifikasjonsmonsteret fra øst OnePlus 5 Oppo-eide OnePlus har blitt et yndet mobilmerke blant mange. De fokuserer først og fremst på ren Android, i kombinasjon med god design og vanvittige spesifikasjoner til forholdsvis greie priser. OnePlus 5 koster drøyt 6000 kroner om du kjøper den i Norge, men da får du også en telefon der alle spesifikasjonene er makset. Den støtter alle 4G-båndene som brukes i Norden, og på toppen av det hele ser den ganske flott ut. Vi kommer med en test av denne veldig snart!