Her er «miniversjonen» av LG G6

For litt siden dukket det opp rykter om en slags miniversjon av LG seneste flaggskipmobil G6, kalt LG Q6.

Nå er det ikke lenger rykter, for i en pressemelding har LG nå offisielt avduket mobilen, og den heter såvisst LG Q6.

Mobilen er den første i den ny Q-serien fra LG, som er ment å bringe egenskaper fra LGs premiummodeller til mellomsegmentet.

Den første modellen, Q6, har ifølge LG hentet egenskaper fra den nevnte toppmodellen G6, nærmere bestemt den såkalte FullVision-skjermen med smale rammer. Selskapet bedyrer at Q6 er den første mobilen i mellomsegmentet som skilter med minimale rammer, en egenskap man vanligvis finner i de dyrere klassene.

Moderat innmat

LG Q6. Foto: LG

LG har også utstyrt mobilen med sterk aluminiumsinnpakning, som på G6. Når det gjelder øvrige, tekniske spesifikasjoner ligger den nye modellen imidlertid et stykke under G6 og dets like:

5,5-tommers skjerm (0,2 tommer mindre enn G6)

2160 x 1080 piksler oppløsning

Snapdragon 425

Hoved- og frontkamera på henholdsvis 13 og 5 megapiksler

2/4 GB minne

32/64 GB minne

LG Q6 skal slippes i Asia neste måned, og deretter står Europa for tur, men et mer spesifikt slipptidspunkt foreligger ennå ikke. Det gjør heller ikke prisen.

LG har også nylig lansert en bedre utgave av G6: Slik er LG G6 Plus »