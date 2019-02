Her er Mercedes' nye elbil i Norge

Ved siden av Tesla Model 3 og Audi e-tron, er nok Mercedes-Benz EQC helt der oppe når det gjelder de mest etterlengtede elbilene som kommer på markedet i år.

Denne uken gjør bilen sin aller første «offisielle» norgesvisitt, når Mercedes-Benz viser frem EQC til kunder og forhandlere på Gamle Museet i Oslo.

Bilen har riktignok vært mulig å se i Norge på vintertester og liknende tidligere, men dette er altså første gang Mercedes-Benz inviterer til et eget arrangement for bilen her til lands.

2300 nordmenn står nå på venteliste, men Mercedes-Benz vil fortsatt ikke si noe om leveringstakt eller pris.

April-mai?

Konserndirektør Kjetil Myhre i Mercedes-Benz Personbiler. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Kjetil Myhre, konserndirektør for personbil i Mercedes-Benz Norge, letter imidlertid ørlite på sløret ved å si at de nå føler seg komfortable nok til å si at salgsstart vil kunne skje «tidlig» i andre kvartal, ikke bare i andre kvartal.

– Det vi forventer er jo at det blir en oppramping av produksjonen som det er for nye biler generelt, hvor produksjonsvolumet stiger suksessivt fremover. Det som er veldig bra er at vi nå har bilen her, og vi får vise bilen til kunder. Så vidt jeg vet er det ikke gjort andre visninger for kunder i Europa så langt. Alt går etter planen, og brikkene begynner å falle på plass. Vi kjemper med Daimler hver dag for å poengtere Norges posisjon på elbil, og den er de veldig klar over, for å få produksjon så tidlig som mulig, sier Myhre til Tek.no.

Med sine 476 centimeter er EQC en relativt romslig bil. Den er likevel henholdsvis 14 og 24 centimeter kortere enn Audi e-tron og Tesla Model X. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Mercedes-Benz sier de nå tror på salgsstart tidlig i andre kvartal. Prisen vil de ikke ut med. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

– Råsterk

Om du ikke er så stø på spesifikasjonene har EQC et batteri på 80 kWh som Mercedes-Benz sier skal gi en WLTP-rekkevidde på minst 400 kilometer.

Den får firhjulsdrift med to motorer som til sammen yter 408 hestekrefter. Toppfarten er begrenset til 180 kilometer i timen, og 0-100 kilometer i timen skal gå unna på 5,1 sekunder, takket være et solid maksimalt dreiemoment på hele 765 Nm.

Myhre omtalte den som «grisesterk» på pressevisningen torsdag, og til sammenlikning har Jaguar i-Pace 400 hestekrefter og 696 Nm dreiemoment, Audi e-tron har 365 hestekrefter (408 i boostmodus) og 665 Nm dreiemoment og Tesla Model X 611 hestekrefter og 965 Nm dreiemoment.

Bagasjerommet er på rundt 500 liter. Gulvplata skjuler et ekstra rom til ladekabler og liknende. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Kan trekke 1800 kilo

Ingen tvil om hvilken bil du setter deg inn i. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

EQC har også fått hengerfeste, og kan trekke opptil 1800 kilo. Det er mindre enn Model X (2250 kilo), men betraktelig mer enn Jaguar i-Pace (750 kilo).

Ombordladeren kan ta imot opptil 7,4 kilowatt. Hurtiglading er begrenset til 110 kW, og med denne kapasiteten vil det ta omtrent 40 minutter å lade fra 10 til 80 prosent.

– Hva er grunn nummer én til å kjøpe en EQC?

– Grunn nummer en er at det er Mercedesen blant elektriske biler. Det er ikke et enkeltelement som komfort, dynamikk eller sikkerhet, men totaliteten av det som er Mercedes. I tillegg er det en helelektrisk bil med firhjulstrekk, det er en SUV med takstativ og hengerfeste, og da bør det meste ligge til rette for at dette er en god bil for nordmenn, sier Myhre.

Førermiljøet i EQC er en kombinasjon av moderne og litt mer konvensjonelt. Dette er et langt stykke unna minimalismen i Tesla Model 3, for eksempel. Legg spesielt merke til touchpanelet mellom setene. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Høy prioritet

– Hvor viktig har input fra norske kunder vært for at det ble hengerfeste?

Baksetet har greit med plass, også i høyden. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

– Det vil jeg påstå har vært viktig. Vi var involvert på et tidlig stadium med Daimler for å få frem poenger som har vært viktige for nordmenn, som takstativ og hengerfeste. Det er ikke like viktig i en del andre land, men jeg er veldig glad for at vi har fått det til, sier Myhre.

– Har du noen indikasjon på når sistemann på lista vil kunne få bilen sin?

– Jeg kan ikke si noe om det enda, i og med at vi ikke har de detaljene. Det er jo også slik at Daimler er et stort internasjonalt, børsnotert selskap, og slik informasjon må derfor synkroniseres. Det er også grunnen til at vi ikke kan gå ut med pris og slike ting, sier Myhre, som likevel indikerer at Norge ligger «veldig godt an» på prioritetslista hos Daimler.

– Norge har 0,2 prosent av Mercedes' volum globalt. Vi kommer til å få en vesentlig høyere andel av disse bilene enn det.

Les også: Ny test avslører stort rekkeviddetap med takboks for elbil

Sitteputa bak er kanskje litt i laveste laget for langturer. Her modellert av Elbilforeningens Ståle Frydenlund. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ingen typisk «elbilstyling»

Bilen fremstår ellers som en romslig og pen elbil, uten noen veldig markant form for typisk elbilstyling. EQC ser ut som en premiumbil uavhengig av drivlinje, akkurat på samme måte som Audi e-tron og forsåvidt også Jaguar i-Pace gjør.

Førermiljøet er en blanding av konvensjonelt og litt mer moderne og futuristisk, med den store og brede skjermen (som egentlig er to skjermer) og touchpanelet i midtkonsollen som åpenbare fokuspunkter.

Denne svære klumpen bak gjør også at vi tror det vil være vanskelig å skvise inn tre fullvoksne mennesker . Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Bilen skal også ha støtte for stemmestyring («Hey Mercedes»), og ved hjelp av stemmen skal du enkelt kunne justere navigasjon, klimaanlegg eller forvarming, for eksempel. Det spørs vel dog om du i overskuelig fremtid vil måtte ty til engelsk, men systemet skal i alle fall kunne lære deg å kjenne og forstå deg bedre og bedre etter hvert som du bruker det.

Baksetet har også stort sett god plass, i alle fall til to. Undertegnedes 183 centimeter på strømpelesten kan fint sitte helt oppreist bak, men da skiller det bare et par-tre centimeter til taket.

Avstanden fra sitteputa til gulvet er også i typisk elbil-forstand ganske kort, siden batteriet sitter i gulvet, men det er ikke noe verre her enn vi har sett det i andre elbiler. Den svære klumpen under midtsetet gjør nok også det vil være noenlunde ukomfortabelt å sitte tre voksne bak.

Bagasjeplassen er foreløpig oppgitt til rundt 500 liter, og fremstår for oss som ganske god. Det er også et rom under gulvplata, som blant annet har plass til ladekabler og annet småutstyr.

Prisen er altså ikke kjent, men det er vel ikke utenkelig at Mercedes-Benz kommer til å se kraftig på hva den sammenliknbare Audi e-tron koster. Den starter på 651 900 kroner i dag.

Les også: Dette er elbilene som kommer i 2019

Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no