Her er Lenovos HoloLens-konkurrent

Lenovo jobber hardt med å finne på produkter som gjør at selskapet skiller seg litt ut, og nå kan det sannelig se ut til at de har planer om å entre enda en ny arena. Nylig viste de nemlig frem et par «utvidet virkelighet»-briller, melder Engadget og UploadVR.

Det nye produktet heter «daystAR» og ble vist frem på Lenovos nylig avholdte TechWorld-konferanse i Kina.

Det foreligger ikke så mange tekniske detaljer ennå, men det skal dreie seg om et selvstendig par VR briller som ikke krever PC eller mobiltelefon og som opererer med en synsvinkel på 40 grader, som tilsvarer det man finner på Microsofts HoloLens.

Lenovo viste også nylig frem et par andre utvidet virkelighet-briller som blant annet kan brukes til å spille Star Wars med en tilhørende lyssabel. Foto: Lenovo

Avansert optikk og datasyn

Ifølge markedsføringsmateriell publisert på det offisielle Lenovo-forumet skal brillene by på optikk og datasyn-systemer i «verdensklasse», men akkurat hva dette innebærer i praksis er altså høyst uvisst. Under en demonstrasjon på TechWorld-konferansen ble brillene brukt til å bistå i reparasjon av en flymotor, men formodentlig vil underholdning også stå i fokus.

Lenovo har hintet at de skal lansere sin egen utvidet virkelighet-plattform, som skal fungere som en lanseringsplattform for innhold som produseres av tredjeparter. Det kan altså se ut som selskapet har en storsatsing på vei, selv om vi ennå ikke har fått noen formelle kunngjøringer når det gjelder forbrukerprodukter.

For øvrig kan det nevnes at Lenovo også for noen dager siden demonstrerte et par utvidet virkelighet-briller på D23 Expo-messen i USA, som ble brukt til å vise frem Star Wars-relaterte opplevelser. Dette produktet ble vist frem sammen med en lyssabel og er tilsynelatende en noe enklere, mobilbasert løsning.

