Her er HTCs nye One X10

Den seneste mobilmodellen vi har sett fra HTC var den heller kostbare toppmodellen HTC U Ultra, som vi testet nylig, men nå har det dukket opp en ny mobil fra selskapet som befinner seg nærmere det midtre segmentet. Som blant andre GSMArena melder er nemlig One X10 nå kunngjort.

Mobilen har riktignok ikke fått en bred, offisiell avduking, men dukket derimot nylig opp på selskapets russiske nettsider. Det er ennå uvisst når vi vil få se kunngjøringer andre steder.

Stort batteri

HTC One X10, som altså blir oppfølgeren til One X9 fra helt tilbake i 2015, byr først og fremst på et ganske så saftig batteri på hele 4000 mAh. Ifølge mobilens russiske produktside skal dette holde til nesten to dager med bruk, men så er mobilen også moderat utstyrt når det gjelder spesifikasjoner.

Foto: HTC

Mobilen byr blant annet på en Helio P10-brikke, som er den samme man for eksempel finner i HTCs nye mellomklassemobil HTC U Play og den ferske budsjettmodellen One A9s. Skjermen er på 5,5 tommer og har vanlig, full HD-oppløsning på 1920 x 1080 piksler.

Ellers har One X10 32 GB intern lagringsplass som kan utvides til 2 TB via microSD, og 3 GB minne. Hovedkameraet har en oppløsning på 16 megapiksler, mens frontkameraet skilter med 8 megapiksler og har ansiktsgjenkjenning og mulighet til å ta selfier med stemmekommandoer. Fingeravtrykkleser er også på plass.

HTC One X10 er oppgitt med en russisk pris på 19 990 rubler, som tilsvarer cirka 3000 norske kroner. Den skulle da befinner seg i omtrentlig samme prisklasse som HTC One A9S. Norsk pris og tilgjengelighet er altså ennå ikke kjent.

Her er de seneste ryktene om HTCs neste toppmodell: Den nye U-modellen kan få sensorer i rammen »