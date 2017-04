Her er HTCs nye mobil med berøringssensitive rammer

HTC har selv bare servert ut små hint om sin kommende, nye mobil i U-serien, og det siste vi så var en ytterst sparsom teaser-video. Som blant andre Slashgear melder har det imidlertid nå dukket opp enn lekket promovideo som viser oss litt mer av hva den uvanlige mobilen har å by på.

Videoen ble lagt ut på YouTube av kanalen Tech Tera og er tilsynelatende en video HTC har tenkt å bruke i forbindelse med den offisielle avdukingen av den nye mobilen neste måned. Klippet kan du se nederst i artikkelen.

Bruker rammen til å åpne vertikal meny

Klippet gir oss et innblikk i hvordan mobilen utnytter den berøringssensitive rammen, som altså er mobilens særegne egenskap. Ved å berøre rammen kan man tilsynelatende få opp en vertikal meny på den ene siden av skjermen, som man deretter både kan bla gjennom ved å stryke fingeren opp eller ned.

Funksjonaliteten er den samme på begge sider av mobilen. Foto: YouTube

Appene i denne menyen kan åpnes ved å foreta et trykk på berøringssensoren, slik at man altså ikke trenger å berøre selve skjermen i det hele tatt. Etter videoen å dømme ser det ut til at funksjonaliteten er den samme på begge sider av skjermen, slik at det ikke spiller noen rolle om du holder mobilen i venstre eller høyre hånd.

Utover dette gir ikke klippet oss noe mer informasjon om spesifikasjoner. Som vi meldte for litt siden kunne den kjente ryktemakeren Evan Blass imidlertid røpe at den neste HTC U-modellen, som for øvrig kalles U11 i den nye videoen, får en Snapdragon 835-prosessor, 4 GB eller 6 GB minne og 64 GB eller 128 GB lagringsplass og et batteri på 3000 mAh.

Kameraene skal ha oppløsninger på 16 og 12 megapiksler, og telefonen skal ikke ha hodetelefoninngang. Ellers kan man kanskje også utvinne noen designmessige opplysninger fra den nye videoen. Alle detaljene om mobilen får vi den 16. mai, som er datoen HTC har satt for den offisielle avdukingen.

