Her er GTX 1080 Ti

Mange ble skuffet da Nvidia ikke viste frem GTX 1080 Ti under den store elektronikkmessen CES i starten av januar.

I natt norsk tid var det imidlertid endelig slutt på ventingen. Da entret Nvidia-sjef Jen-Hsun Huang scenen under den store GDC-konferansen i San Francisco, og med seg hadde han det som ifølge Nvidias er deres råeste grafikkort noen sinne: GTX 1080 Ti.

Verdens kraftigste spillkort

Ifølge Nvidia skal GTX 1080 Ti yte inntil 35 prosent høyere i spill enn GTX 1080. I tillegg skal ytelsen faktisk også kunne overstige det langt dyrere Titan X Pascal.

GTX 1080 Ti er basert på den største Pascal-brikken, GP102, som også ligger til grunn for Titan X. Brikken er selvsagt noe modifisert, og fra spesifikasjonstabellen nedenfor vil dere legge merke til at GTX 1080 Ti har fått noe færre rasterenheter samt en noe mindre minnebuss enn Titan X Pascal. For å kompensere for dette har Nvidia økt klokkefrekvensen til grafikkjernen, og ikke minst har de klokket opp minnet til hele 11 GHz.

GTX 1080 Ti. Foto: Nvidia

Med tanke på at vi kunne bruke vårt GTX 1080 til å spille med høye innstillinger og 4K-oppløsning i 60 FPS i de aller fleste av våre testspill er det trygt å slå fast allerede nå at GTX 1080 Ti blir det ultimate grafikkortet for deg med 4K-skjerm.

Merk at GTX 1080 Ti ikke kommer med en DVI-port, slik som Titan X Pascal. I stedet kommer det med tre DisplayPort 1.4- og en HDMI 2.0b-port.

Det er ikke bare spesifikasjoner Nvidia har «tweaket» på. De kunne nemlig melde om at GTX 1080 Ti får en forbedret kjøleløsning i forhold til GTX 1080. Alt annet likt skal GTX 1080 Ti holde seg omtrent fem celsius kjøligere, eller 2,5 dBA stillere, enn GTX 1080.

Founders Edition i butikk neste uke

Som ryktene i forkant av annonseringen hevdet blir det kun Nvidias egen Founders Edition som er tilgjengelig ved lanseringen, som er neste uke.

Du må imidlertid ikke vente veldig lenge på GTX 1080 Ti-kort med tilpassede kretskort og egne kjøleløsninger fra partnere som Asus, MSI, EVGA og Zotac med flere. Det er nemlig varslet at disse ankommer butikkene mot utgangen av mars. Regn med at disse kortene legger seg på samme eller høyere kostnadsnivå som Founders Edition.

Blir billigere enn ventet

GTX 1080 Ti FE vil koste 700 dollar. Det bør tilsvare omtrent 7500 kroner omregnet til norske forhold og avgifter, men vi oppdaterer saken straks vi får bekreftet den norske prisen.

Foto: Nvidia

Uansett er 700 dollar noe rimeligere enn det både vi og mange andre turte å håpe på før annonseringen. GTX 1080 hadde nemlig en lanseringspris på omtrent 7000 kroner, og Titan X vanvittige 13 000 kroner. Med tanke på at GTX 1080 Ti skal yte like godt som sistnevnte kan vi ikke annet enn å glede oss til dette kortet ankommer testlabben vår.

Vi kommer selvsagt tilbake med en skikkelig test av GTX 1080 Ti straks dette lar seg gjøre.

Kutter GTX 1080-prisen

Under presentasjonen hadde Nvidia en annen gladnyhet til oss: De kutter nemlig 100 dollar av GTX 1080-prisen fra og med i dag. I skrivende stund koster de rimeligste GTX 1080-kortene omtrent 6000 kroner i norske nettbutikker ifølge Prisguide.no (kommersiell partner). Om du har litt is i magen bør du dermed kunne gjøre et enda litt bedre kjøp den nærmeste tiden.

Vi tipper Nvidia nå tar disse relativt offensive prisgrepene for å styrke Pascal-familien sin inn mot den varslede lanseringen av AMDs RX Vega-serie på forsommeren.

