Her er Google Pixelbook, en litt uvanlig hybrid-PC

Google hadde mange ting å dra sløret av fra scenen i New York i kveld, og et av de mer kuriøse innslagene var en helt ny datamaskin: Google Pixelbook. Dette er en hybridversjon av selskapets allerede eksisterende Chromebook Pixel, Som altså betyr at du kan snu skjermen 360 grader og bruke Pixelbook som et nettbrett.

Chromebookene er kjent for å være billige og enkle greier, men med egne og mer eksklusive produkter ønsker altså Google å heve standarden for hva man kan vente av et slikt system.

Vi fulgte lanseringen live: Her er live-studioet vårt fra Googles lansering »

Men det er selvfølgelig en del andre forskjeller også. For det første blir Pixelbook naturlig nok nettere og lettere enn sin større motpart, og med en vekt på 1 kilo er dette vitterlig en lett hybrid-PC. Selve konstruksjonen er dessuten ikke tykkere enn totalt én centimeter, og nær sagt alt er gjort i aluminium.

Som ventet og som før er designet relativt firkantet, og tastaturet skiller seg ut ved å være enda mer kvadratisk og minimalistisk enn mange andre. Fargevalgene er også ganske enkle, med lys blå som det eneste fargeglade alternativet.

Som mange andre hybridprodusenter ønsker Google å fremheve at dette ikke bare er en 2-i-1, men en 4-i-1. Hvordan? Jo, ved at du kan bruke den i både «vanlig» PC-modus, i nettbrettmodus, med tastaturet ned og i teltmodus.

12,3 tommer stor skjerm

Som Pixel-telefonene har dessuten maskinen en artig designdetalj på topplokket, i form av en ganske svær glassplate øverst mot åpningsglipen. Denne kommer naturligvis i fargen til selve maskinen, og gjør at Pixelbook skiller seg fra den gemene hop.

Glassplate bak. Foto: Skjermdump/Google

Skjermmessig snakker vi om en IPS LCD-variant på 12,3 tommer, med såkalt QHD-oppløsning. Nøyaktig hva det er snakk om er vi litt usikre på, men det skal i alle fall være nok til å gi en pikseltetthet på 235 ppi. Da skal du sitte passe nærme for å klare å skille pikslene fra hverandre. Skjermforholdet er for øvrig på 3:2.

Tastaturet skal visstnok være behagelig i bruk, med myke taster og bakbelysning. Spesielt det sistnevnte er nok viktig for mange. Pekeplaten skal også ha teknologi utviklet av Google selv, som skal bedre berøringsegenskapene dens.

Kraftig innmat

I motsetning til veldig mange andre Chromebook-modeller skal Google ha utstyrt Pixelbook med kraftig innmat – så kraftig at maskinen lett konkurrerer med mange av de raffeste Windows-maskinene der ute i samme klasse.

Vi snakker om valg mellom en Core i5- Core i7-prosessor fra Intel, sammen med opptil 16 GB minne og opptil hele 512 GB brennkjapp SSD-lagring på innsida. Spesielt det siste har ikke vært gjengs i disse maskinene, og skal vi tro tidligere lekket informasjon skal det også komme varianter med 256 og 128 GB (og dertil lavere prislapper).

To USB Type-C -innganger. Foto: Skjermdump/Google

Videre har maskinen to USB Type-C-innganger, som begge kan brukes for lading eller til å overføre data. Maskinen skal i utgangspunktet ha opp til 10 timer brukstid, og kan hurtiglades. Via USB Type-C kan du også koble maskinen til en Pixel-telefon, og få automatisk, lynraskt mobilnett rett i maskinen.

Egen Assistant-knapp. Foto: Skjermdump/Google

Google har også for første gang utstyrt maskinen med Google Assistant, som kan aktiveres via en egen, dedikert Assistant-knapp. PixelBook støtter også en ny Pixelbook Pen, som skal ha lav forsinkelse på 10 millisekunder, støtte for over 2 000 trykknivåer og kunne brukes av såvel studenter som kunstnere. Pennen kan også brukes til å vise assistenten hva du vil ha hjelp med på skjermen.

En liten kul ting til slutt – som vil bety mye etterhvert – er at mange Android-apper nå støttes fullt ut på Pixelbook. Snapchat skal for eksempel være på vei. Også Adobe Lightroom skal visst støttes etterhvert. Slikt er viktig for et produkt som skal få fotfeste i et satt marked.

Snapchat kommer til Chromebook! Foto: Skjermdump/Google

Dyrt produkt for sitt segment

Men så var det prisen da.

Ny penn. Foto: Skjermdump/Google

Gitt at maskinen i det hele tatt kommer til oss her i det kalde nord, er det ganske stive priser vi må svelge for å skaffe oss en Pixelbook. Omregnet til hjemlig valuta betyr dette at Pixelbook vil koste minst 8 000 kroner før norske avgifter og toll.

Prisen strekker seg videre helt opp til 1 649 dollar for den dyreste varianten, noe som tilsvarer svettefremkallende 13 000 kroner før avgifter. Det er relativt mye for en Chromebook, altså en maskin uten Windows og dertil programstøtte.

Og pennen? Jo, den må kjøpes ved siden av – til den nette pris av 99 dollar, eller omtrent 800 kroner.

