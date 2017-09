Lyst på de aller største TV-ene på markedet? Dette må du ut med

Tek.no / Berlin: IFA-messen hadde enormt mye å vise frem, og ønsker du deg noe større en 65 tommer med TV, kommer det nå en rekke lekre modeller å velge blant. Men tro ikke du slipper billige unna.

LG er den eneste produsenten av store OLED-paneler, og nå ser det ut til at selskapets 77 tommer store variant er ferdig produsert. Det betyr at flere produsenter kan tilby deg svindyre 77-tommere i tiden som kommer.

Panasonic EZ1000

Pris: Rundt 200 000 kroner

Panasonic EZ1000 Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

En av disse de nye monster-TV-ene kommer fra Panasonic. Dette er storebroren til EZ950-modellen vi nylig testet, altså er denne enda et hakk hvassere på papiret. Og det betyr trolig at du får noe av det aller beste innen bildekvalitet.

Panasonic lanserte denne modellen tidligere i år, men nå er altså den større varianten på 77 tommer blitt annonsert. Likevel må du vente litt før du får kloa i den, men den er ventet å komme for salg i løpet av denne måneden.

Prisen er heller ikke banket i stein, men i Danmark er prisen satt til 170 000 kroner, noe som betyr at vi nok må punge ut noe mer her på berget. Trolig rundt 200 000 kroner.

Sony A1

Pris: Godt over 200 000 kroner

Sony A1 Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Vil du heller ha en TV som skiller seg ut mer i form og utforming, er dette en modell du burde se nærmere på. Sony dro sin første OLED opp av hatten under CES-messen i starten av januar, en modell som også imponerte på testbenken.

Her får du en TV hvor lyden er en av x-faktorene. Du ser nemlig ikke en eneste høyttaler på denne skjermen, og det er fordi selve glasset til enheten også er elementet. Ved hjelp av vibrasjoner, som du ikke klarer å se med det blotte øyet, gir dette deg lyden.

Heller ikke denne TV-en er kommet i butikkhyllene, men er ventet inn i løpet av denne måneden. Prisen er ventet å ligge noe over Panasonic sitt alternativ, hvor våre danske venner må betale 180 000 danske kroner. Det betyr trolig godt over 200 000 kroner i norske butikker.

LG W7

Pris: 160 000 kroner

LG W7 Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

En TV på 77 tommer vil ta opp en del av stuen din, selv om OLED-teknologien gjør at skjermene er uhyre tynne. Med denne modellen fra LG kan du faktisk klistre skjermen rett på veggen.

Den nye tapet-TV-en ble lansert under året CES-messe, og var uten tvil noe av det som kapret mest oppmerksomhet på messegulvet i Las Vegas.

Selve panelet festet rett på veggen med magneter, og i tillegg får du med en råtøff lydplanke som også huser nødvendig elektronikk for å gi deg bilde. Vi har dessverre ikke testet denne modellen, men av det vi har sett og hørt på messen her nede i Berlin, virker det betryggende.

Modellen koster deg i skrivende stund 160 000 kroner, altså rene «røverkjøpet» sammenlignet med alternativene ovenfor.

Samsung Q9

Pris: 180 000 kroner

Samsung Q9 Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.noOle Henrik Johansen / Tek.no

De tre første skjermene er OLED, men det finnes alternativer for deg som heller vil ha LCD. Samsung tilbyr nemlig sin toppmodell, Q9, som 88 tommer. Altså et beist av en TV.

Selskapet er en av få som har klokkertro på at LCD fortsatt er kapabel til å danke ut OLED med sin nye QLED-serie, og under testing har teknologi vist at den kan slå godt fra seg.

Skjermen har vært på markedet en liten stund, og prislappen er 180 000 kroner. Det er en stiv sum å betale, men sammenlignet med de andre modellen vi tidligere har nevnt får du 11 tommer ekstra på kjøpet med Samsungs alternativ.

Panasonic hadde også en konsept-TV på lur:

Sjekk ut denne prisme-skjermen »