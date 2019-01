Vi har prøvesittet den elleville dronetaxien til Bell og Uber

Tek.no / Las Vegas: Helikopter-produsenten Bell har utviklet en «taxidrone» med plass til fire passasjerer og vertikal takeoff og landing, såkalt VTOL.

På CES-messen i Las Vegas viste de frem en fullskalaversjon av Nexus, som den flygende taxien er kalt.

Nexus er en del av Ubers såkalte Elevate-program, som har som formål å utvikle kjøretøyer som kan åpne for at Uber kan ta sitt delebil-konsept opp i lufta.

Vi satte oss inn for å få en smakebit på hvordan fremtidens taxitur kan bli.

Bells flygende taxi-fartøy Nexus ble for første gang vist frem i fullskala på CES-messen i Las Vegas. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Vendes i lufta

Når flyet har tatt av, vinkles viftebladene fremover for å sørge for fremdrift. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Nexus veier rundt tre tonn og har seks cirka 2,5 meter brede «vifter» som gjør at den kan ta av og lande vertikalt. Når doningen er i lufta, vendes viftene 90 grader fremover og gir raskere fremdrift.

Nexus vil ikke være helelektrisk, men drives av en hybridløsning med strøm og drivstoff. Den skal ha en rekkevidde på drøye 250 kilometer, og denne distansen skal kunne tilbakelegges på rundt en time.

Nexus kan lande på enhver vanlig helikopterlandingsplass på 12 x 12 meter. Den har plass til fire passasjerer i tillegg til pilot, men det finnes også en åpning for at fartøyet skal kunne bli helt selvkjørende i fremtiden, slik at det i praksis tar fem passasjerer.

Plassen innvendig er moderat, vil vi si. Det er omtrent som å sitte i en helt vanlig bil, som også gjør at vi kanskje stiller visse spørsmålstegn ved hvor lett det blir å ha med bagasje. Bell hevder selv det skal være plass til bagasje i konsollen mellom setene, men den kan i så fall ikke være veldig stor.

Nexus vil ha plass til fire passasjerer og pilot. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Fortsatt noen år unna

Slik ser fartøyet ut inni. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Systemet skal også være bygget opp slik at det ikke er noen stor sak å gjøre om til helelektrisk drift, skulle det bli aktuelt.

Fire selskaper er med som partnere på selve flymaskinen: Safran, Thales, Moog og Garmin.

Representanter på standen til Bell fortalte oss at de så for seg at Nexus ville være klar for markedet mot midten av 2020-tallet.

Selskapet ser for seg at de første testene vil skje i hjembyen Dallas, i Los Angeles og i en tredje, foreløpig uannonsert by utenfor USA. Dette skal skje fra 2023.

