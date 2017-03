Her er en smart ring som forteller deg når du har fått nok sol og D-vitamin

Smarte dingser er såvisst ikke mangelvare, og nå har det dukket opp enda en liten intelligent «ha-på»-sak som kanskje kan finne sine interessenter, i alle fall nå som våren forsiktig er i anmarsj.

Et selskap som heter E-Senses har nemlig utviklet en smart ring som forteller deg hvor mye sol du får til enhver tid, og om du bør oppholde deg mindre eller mer i solen. Produktet har fått navnet Helios og er lagt ut forhåndsbestilling nå.

Måler UV og D-vitamin

Mobilappen gir deg alle detaljene og sporer all informasjonen. Foto: E-Senses

Ringen fungerer ved å måle både UV-strålingen man utsettes for og hvor mye D-vitamin man absorberer fra solstrålene. Som andre smarte enheter kommer den med en egen mobilapplikasjon som fører statistikk og som fungerer som «veileder» når det gjelder soleksponering.

Det betyr at du for eksempel vil få varslinger dersom du nærmer deg grensen for hvor lenge det er forsvarlig å utsette seg for UV-stråling. Samtidig kan du også holde øye med mengden D-vitamin du har fått og hvor stor den gjenværende, anbefalte dosen er.

Siden D-vitamin absorberes fra solen gjennom huden vil klærne du har på deg påvirke hvor mye kroppen din tar opp, og via mobilappen kan man oppgi hva slags klær kan har på seg slik at den kan ta dette med i beregningen når D-vitaminmengden måles. Den kontinuerlige endringen i intensiteten til solstrålene og hudtypen tas også med i kalkuleringen av D-vitaminopptaket.

Ringen sporer for øvrig også hvor mye brukeren oppholder seg i dagslys, for på den måten å motivere brukeren til å være utendørs et minimum antall timer per uke. Produktet er lagt ut for forhåndsbestilling på hjemmesiden til 149 euro, men nettbutikken er ennå ikke på plass.

Under kan du se en kort reklamevideo av produktet.

Her er et annet smart produkt: Denne fjernkontrollen av tre kan du bruke til å styre smarthjemmet ditt »