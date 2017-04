Her er en PC som bruker mobilen din som hjerne

Produkter som er ment å brolegge gapet mellom mobiltelefoner og PC-er har vært med oss en stund, for eksempel i form av Microsofts Continuum-konsept. Nå har det dukket opp et enda et konsept som gir mobilen din PC-funksjonalitet, melder blant andre The Verge.

Det nye produktet heter Mirabook og er lagt ut på Indiegogo, hvor det nå søker folkefinansiering.

Mirabook tar form som en relativt standard bærbar PC som altså bruker mobilen din som hjerne. Den har en skjerm på 13,3 tommer med full HD-oppløsning og kobles til mobilen din vi USB-C-standarden, så det kreves altså at mobilen din kommer med denne.

Produktet er lagt i aluminium og holder ganske lav vekt. Foto: Indiegogo

24 timers batteritid

Ellers får man altså et tastatur, pekeplate, ekstra lagringsplass og ikke minst et stort batteri som produsenten sier skal holde til 24 timer. De konkrete, tekniske detaljene foreligger imidlertid ikke ennå, og noe av utrustningen vil avhenge av i hvilken grad prosjektet oppnår de såkalte stretch-målene sine på Indiegogo.

Mirabook har støtte for flere av mobilapplikasjonene som er laget for å bruke mobilen på en PC, slik som Microsofts nevnte Continuum, Samsungs nylig lanserte DeX-system, mobilutgaven av Remix OS, og flere andre. Produktet støtter for øvrig også knøtte-PC-er i tillegg til mobiltelefoner, slik at du kan bruke det med produkter som Intels Compute Stick og Raspberry Pi.

De ytre målene ligger på 320 mm x 220 mm x 15 mm, og vekten er på ett kilogram. Foreløpig har Mirabook samlet inn 18 000 dollar av et mål på 50 000 dollar med én måned igjen, så det er ennå ikke helt sikkert at produktet blir realisert. Den endelige prisen er beregnet å ligge på 300 dollar.

Les mer på Indiegogo, og se også video under for en presentasjon av produktet.

