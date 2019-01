Her er det tydeligste bildet av Galaxy S10+ så langt

Etter et år der pilene for Samsung pekte nedover er det snart klart for en ny mobillansering fra koreanerne. Galaxy S10 og den større S10+ er ventet å bli vist frem den 20. februar. Men før det har vi allerede fått se flere bilder av telefonen, og nå har vi kanskje fått det klareste av dem.

Tidlig i desember viste Onleaks frem et maskintegnet bilde av hvordan Galaxy S10 vil se ut, men bildet som nå deles på nettet er et fotografi av det som tilsynelatende er en helt ferdig telefon i bruk.

Les også: Slik kan Galaxy S10 bli »

Lagt ut på kinesisk mikroblogg

Slik ser bildet av Galaxy S10+ som ble lagt ut på Weibo ut. Legg merke til kamerahullet øverst til høyre, og de svært smale rammene øverst og langs sidene.

Bildet stammer fra Sina Weibo som i praksis fungerer som Kinas Twitter. Her er det et dobbelt frontkamera i øverste høyre hjørne av skjermen, der OLED-skjermen flyter rundt det lille feltet. Det ser ut til å være ulik størrelse på de to kameraøynene, noe som kan antyde at ett av dem enten er et zoomkamera eller en vidvinkel - sannsynligvis det siste.

Skjermen går dessuten helt ut til kantene oppe, mens den beholder en ørliten skjermleppe nederst. Apples iPhone X-modeller er så langt de eneste telefonene som nesten helt har unngått leppen nederst, på grunn av måten de bygger opp elektronikken nederst på skjermen. Samtidig er ikke den tynne rammen fullt så smal på iPhone X og Xs som den ser ut til å være øverst på bildet av S10+.

Telefonen ser ut til å vise Samsungs nye One UI-menyer satt opp på kinesisk. De nye menyene tar over for det som har hett Samsung Experience frem til nå, og som før det het Touch Wiz i en del år.

Mer troverdig enn mange bilder

Slik har ett av de tydeligste bildene så langt sett ut - en typisk maskintegning. Disse er litt enklere å forfalske enn vanlige foto, men designen på den viste telefonen er den samme. Foto: 91mobiles.com

Det er alltid grunn til å ta ryktebilder som dette med en klype salt. Men det er ofte enklere å lage maskintegnede bilder som ser ekte ut enn å få fotografier til å se reelle ut. Begge deler går an, men de såkalte «renderene» er i utgangspunktet ikke ekte og endringer i dem vil ikke uten videre gi de samme sladreeffektene som du kan få når du prøver å redigere et fotografi.

Dagens bilde av Galaxy S10+ ser veldig ut som et helt ordinært foto av telefonen, med reflekser i skjermen og det hele. Det virker altså sannsynlig at det er ekte, og det glir inn i en rekke bilder både fotografier og rendere som viser en lik telefon.

Sannsynligheten er dermed stor for at dette er mobilen vi får se når Samsung avholder årets første Unpacked-lansering om rundt tre uker.

Låner Huawei-funksjon

Fingerleser bygget inn i skjermen ventes å være en av S10-nyhetene. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ellers ryktes det at telefonen vil få den nye Exynos 9820-brikken. I hvert fall i europeiske markeder, mens den andre steder får Snapdragon 855. Det kan tenkes den får inntil 1 terabyte lagringsplass - noe som burde holde for de fleste.

Av de mer spennende ryktene er et kraftig økt fokus på AI-styrte funksjoner der telefonen skal lære brukeren sin å kjenne, slik at batteriforbruk og ytelse hele tiden er optimalt. Det er også litt spennende at det ryktes S10-modellene vil ha trådløs vennelading - en funksjon som debuterte i Huaweis Mate 20 Pro.