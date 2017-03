Her er det nye Galaxy S8-tilbehøret

Nå er endelig Galaxy S8 ferdiglansert, men Samsungs nye toppmobil kom slett ikke alene. En hel liten bråte med tilbehør ble lansert samtidig. Her skal vi gå gjennom noe av det du kan kjøpe om du vurderer å investere i det nye økosystemet.

Gå direkte til:

Samsung DeX

Samsung DeX er en liten krybbe og en programvareløsning som lar deg bruke mobilen som PC tilkoblet skjerm og tilbehør. Slik ser krybben ut når den er klappet sammen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det har vært mange forsøk opp gjennom på å gjøre mobilene våre til små PC-er. I det siste er det nok Microsoft som er mest kjent for dette, med sine Continuum-løsninger. Men nå melder altså Samsung seg på med sitt DeX-system. Her er det snakk om en liten rund ladekrybbe som har en rekke tilkoblinger.

HDMI, USB-C, RJ45/nettverk og to USB-porter har det blitt plass til i den lille saken, som også, for sikkerhets skyld, har en liten innebygget vifte som kan kjøle av hele ekvipasjen om det skulle gå varmgang den mens du tekstbehandler så tastene fyker.

... og slik ser løsningen ut når den er i bruk. Du kan bruke Android-appene dine i vinduer eller fullskjerm, og flere av dem er tilpasset Samsungs nye løsning. Hvis det ringer mens løsningen er i bruk blir du varslet på storskjermen og du kan snakke håndfritt gjennom telefonen mens den står i krybben. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Målet her er altså produktivitet, og Microsofts Office-pakke var en viktig del av det Samsung viste frem mens de jobbet med DeX. Man må imidlertid ha en Office 365-lisens for å kunne bruke Office-appene i denne løsningen, ettersom appene bare er gratis når man bruker dem på mindre enn ti tommer store skjermer.

Også Adobes mobile Photoshop- og Lightroom-apper er tilpasset løsningen.

Så fort man planter mobilen i krybben dukker det opp en DeX-logo et kort øyeblikk, før skjermen domineres av det som visuelt er en slags krysning mellom Windows og Android. Teknisk er det nok en vindusbehandler for Linux med Samsungs grafiske elementer som kjører, ettersom Android har en Linux-kjerne i bånn.

Selve DeX-løsningen er låst til full-HD-oppløsning, så hvis du har skjerm med høyere oppløsning må den eventuelt kunne skalere innholdet selv for at skrivebordet ikke skal bli et lite rektangel i et hav av svart, inaktiv skjerm. Det kan dog de fleste dataskjermer og alle TV-er.

Hvis du ser film i høyere oppløsning på mobilen kan du imidlertid sende skjerminnholdet fra mobilen og ut til en høyoppløst skjerm via denne krybben, men da bruker du i utgangspunktet appene slik de vanligvis brukes på en mobilskjerm.

Pris og tilgjengelighet: 1490, forhåndssalg fra 28. mars til salgsstart 28. april



Helt ny Gear 360

Selve huset som rommer de to kameralinsene har blitt mye slankere siden sist. Det betyr antakeligvis bedre sammensydde 360-bilder. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Samsungs Gear 360 dukket opp sammen med Galaxy S7. Den gang ble kameraet omtalt som ett av de første forbrukerkameraene for 360-video som klarte 4K. Ved lanseringen av nye Gear 360 ble det gjort et poeng av at den gamle modellen strengt tatt ikke helt klarte 4K, og at det kanskje var litt digital moro involvert i den høye oppløsningen vi fikk fra kameraet. Den nye modellen skal imidlertid klare ekte 4K.

Det var uansett ikke verre enn at også forrige versjon ga vesentlig bedre bildekvalitet enn de fleste forbrukerkonkurrentene da vi testet det i fjor.

Selv om forgjengeren var veldig enkel å bruke, og ga god bildekvalitet, var den også litt dyr da den kom, med en pris på oppunder 4000 kroner. Nå har riktig nok mange utsalg satt ned prisen kraftig på det gamle kameraet siden lansering, men fra Samsung får vi vite at noe av målet med den nye modellen er at den skal være vesentlig mer prisgunstig fra start. Det trengs muligens. Vi snakker tross alt om en type kamera som kanskje ikke alle vet hva de skal med før de har fått prøve.

De ulike elementene som knapper, skjerm og minnekortplass har flyttet litt på seg, men ingen har falt fra eller kommet til. Ministativet som fulgte med forrige utgave er vekk, og erstattet av en liten gummiring som skal gjøre kameraet mer stabilt. Det er stativskru under kameraet hvis du likevel trenger noe kraftigere. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Gjennom Galaxy S8 skal nye Gear 360 kunne sy sammen og strømme 360-video på direkten, enten via tjenester som Youtube eller Facebook, men også eventuelt gjennom Samsungs egen programvare.

Det finnes en rekke artige moduser for denne strømmingen. Hvis du har sett stillbildene der 360-innhold har blitt brettet rundt til en liten globus, kan dette kameraet levere video som ser omtrent likens ut. Muligens ikke kjempenyttig, men morsomt kan det likevel bli.

En liten informasjonsskjerm er fortsatt på plass. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Så hvor mye data krever strømming av 360-video fra dette kameraet? Samsungs representanter klødde seg litt i hodet, og mente det ville avhenge av tjeneste og tilgjengelig båndbredde. Her justerer kvaliteten seg i utgangspunktet selv, og bruker man sosiale nettverk eller Youtube for å dele kan videostrømmen også komprimeres ganske kraftig. Men sender man video via andre løsninger, uten å ha problemer med båndbredden, mente de at dette skulle kreve inntil 6 Mbit/s. Det er omtrent 45 megabyte i minuttet, så du bør ha dugelig datakvote igjen før du gjør dette via mobilabonnementet ditt.

Det er verdt å nevne at det nye kameraet har en fysisk mer kompakt design rundt selve «kamerakula» enn forrige modell. I tillegg skal øynene overlappe litt med hverandre, slik at man antakeligvis får en bedre sydd video som resultat. Den mest irriterende ulempen med gamle Gear 360 var at den ga et ørlite hopp i bildet akkurat der videoen ble sydd sammen. Det overlappet ikke helt perfekt. Det er altså sannsynligvis kurert i denne versjonen.

En liten ulempe helt på tampen. Der gamleversjonen kom med et utmerket lite stativ man kunne sette opp, er den nye i utgangspunktet sitt eget stativ. Alt du får med til å støtte er en tjukk gummiring som kan settes på nederst for å utvide fundamentet på kameraet litt. Skulle du ha et stativ fra før er det imidlertid mulig å skru på det nye 360-kameraet.

Pris og tilgjengelighet: 2499 kroner, kommer i mai



Fornyet Gear VR med kontroller

Gear VR har blitt ny, og en Bluetooth-kontroller følger med i pakken. Samsungs VR-brille passer stadig til alle S-modellene fra Galaxy S6, og det gjør kontrolleren også. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En ny Gear VR-brille hører til. Brillen i seg selv er ikke så fryktelig spennende, foruten at den skal støtte alle generasjoner Galaxy S som så langt har støttet brillen. Dermed kan den brukes med Samsung-toppmodeller tilbake til Galaxy S6, skulle du ha behov for det. Overgang fra Micro USB for Galaxy S6 og Galaxy S7 følger med. Selve brillen bruker USB-C.

Den store nyheten i denne sammenhengen er at Gear VR nå skal selges med en liten Bluetooth-fjernkontroll som har akselerometer og slike ting inni seg. Dermed kan den brukes til å overføre håndbevegelsene dine, men den har også knapper på seg til å kontrollere andre ting som skjer inni VR-opplevelsen.

Selv om Samsung helt siden starten har hatt det mest komplette og sammensydde VR-økosystemet for mobil, bærer årets nyhet likevel litt preg av at de har sett til Google og deres Daydream VR-løsning. Her kommer nemlig også VR-brillen med en håndkontroll, som ikke er helt ulik den vi altså nå kan kjøpe fra Samsung.

Har du VR-briller fra før kan selve fjernkontrollen kjøpes løst. Vi vet ikke eksakt pris for den ennå, men etter det vi erfarer skal prisen ligge under 500 kroner. Altså havner fjernkontrollen i samme nabolag som andre forholdsvis enkle Bluetooth-tilbehør.

Pris og tilgjengelighet: 1490 kroner med kontroller, 499 kroner for kontroller løst (for deg som har Gear VR fra før), forhåndssalg fra 28. mars til salgsstart 28. april



Vil du ha en skikkelig VR-opplevelse? Da bør du prøve Oculus Touch »

Ny trådløs hurtiglader

Den nye trådløse hurtigladeren finnes i flere farger, og ser langt mer ut som noe som kan passe i en stue enn forgjengeren. Vil du ikke bruke den flatt kan du vippe den opp slik at den blir et mobilstativ. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tidligere har Samsung hatt to ulike varianter av sin trådløse hurtiglader. En kliss flat, der man måtte passe på å legge mobilen riktig for å være sikret god lading, og ett mobilstativ med lading der tyngdekraft og en liten hylle sørger for at mobilens lademottakere alltid er perfekt orientert mot selve laderen. Den nye hurtigladeren er en kombinasjon.

Her kan man nemlig velge å bruke laderen flatt ut, eller man man skyve litt på selve ladeplaten til den vinkles oppover og en mobilkrybbe kommer til syne under. Dermed kan den brukes som om den var en kombinasjon av de to tidligere laderne, alt etter hvordan du foretrekker å ha den stående på bordet.

Den nye utgaven har dessuten langt raffere design i utgangspunktet, med et skinnaktig materiale over selve ladeplaten, og nye fargealternativ. Dette ser langt mer ut som noe som kan gli inn i et møblert hjem enn den svarte plasten Samsung tidligere har bygget ladere av.

Pris og tilgjengelighet: 799 kroner, forhåndssalg fra 28. mars til salgsstart 28. april



Nye deksler

Mmmm! Deksel i Alcantara. Er du heldig matcher fargen interiøret på bilen din. Dette dekselet er svært behagelig å holde og gir god friksjon mot hånden slik at du ikke mister telefonen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Nye toppmodeller fra Samsung og Apple følges alltid av en skokk deksler. Faktisk er ofte dekselprodusentene delaktige i å lekke informasjon om enheter som ikke engang har kommet, fordi de naturligvis ønsker å være klare med tilbehøret i tide til hovedproduktets lansering. Men mobilprodusentene lager også sine egne deksler, og Samsung har gjennom flere mobilgenerasjoner satset veldig hardt på dette. Galaxy S8 er intet unntak.

Blant dekslene finner vi en del av de triveligste løsningene fra Galaxy S7. Her er det digitale dekselet som henter strøm fra telefonen til å vise enkle varslinger på forsiden, og et ordinært flipdeksel hører naturligvis til om man bare ønsker å beskytte skjermen.

Tja, designmessig vet jeg ikke helt hva man skal si om Samsung 2Piece Cover som ikke et bilde sier helt på egen hånd. To deler, to farger. Det dekker ikke hele telefonen, så det beskytter best om telefonen faller på et flatt underlag. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ett av de mest iøynefallende nye dekslene har Samsung laget i samarbeid med Alcantara. Navnet er nok aller mest kjent for bilinteresserte, og det handler om kunstig semsket skinn som vanligvis dekker seter og andre deler av bilinteriøret. Stoffet er svært behagelig mot huden, med sitt litt «fuzzy» ytre, og nå kan det altså dekke smarttelefonen din også.

Alcantara-deksel til mobilen kan virke som en småsprø idé, men det finnes galere løsninger der ute. Det er fullt mulig å kjøpe mobildeksler med kunstgress på (Astro Turf).

Et annet «deksel» som grep oppmerksomheten under lanseringen er Samsungs herlig tøysete todelte løsning. Navnet er 2Piece Cover. Her får du ikke et tradisjonelt deksel som dekker hele telefonen, i stedet får du en liten gummileppe til å feste på telefonen oppe og nede. Leppen strekker seg såvidt frem foran skjermen.

Ved siden av å se fullstendig merkelig ut, gjerne med ulike farger oppe og nede på telefonen, kan denne løsningen gi grunnleggende beskyttelse mot fall på helt plane overflater. Gummibitene treffer gulvet først, og sørger for at det er en bitteliten klaring til telefonens glasskonstruksjon, så lenge alt altså er helt flatt. Hvis du er redd for å miste telefonen i bakken på en grusvei er ikke dette dekselet noe særlig å satse på, siden det ikke dekker hele telefonen. Men i noen tilfeller kan det være tilstrekkelig.

Ute etter den beste mobilen på markedet akkurat NÅ ?

Den finner du alltid på vår oppdaterte topp 10-mobilliste »