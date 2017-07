Her er den: Teslas første Model 3

Elon Musk meldte på Twitter tidlig i forrige uke at Tesla lå an til å ferdigstille SN1 (modellen med serienummer 1) av Model 3 allerede fredag, to uker før det opprinnelig var planlagt.

Elon Musks egen bil

Sannsynligvis ble det lørdag før bilen rullet av produksjonslinja, for det var ikke før sent lørdag kveld Tesla-sjefen viste frem resultatet.

First Production Model 3 pic.twitter.com/TCa2NSUNI3 — Elon Musk (@elonmusk) 9. juli 2017

De første 30 Model 3-kundene skal få overlevert sine biler på en tilstelning 28. juli. Deretter skal produksjonen økes til 100 biler i august, 1500 biler i september og 20000 biler i desember.

Den første bilen skulle opprinnelig tilhøre Teslas styremedlem Ira Ehrenpreis, men han skal ha gitt retten til SN1 til Elon Musk i 46-årsgave. Den første bilen skal altså tilhøre Tesla-sjefen selv.

345 kilometer

Konfigurasjonsmodulen for dem som har forhåndsbestilt Model 3 skal rulles ut gradvis fra og med slutten av denne måneden, omtrent samtidig som de første bilene leveres ut.

Den fremste konkurrenten? Opels Ampera-E ser ut til å ha enda bedre rekkevidde enn Model 3, og ligger i omtrent samme prisklasse. Foto: Opel

Foreløpig gjenstår en del detaljer rundt egenskapene til Model 3. Tesla har angitt en rekkevidde på minst 345 kilometer etter den rimelig strenge amerikanske EPA-standarden.

Det er noe mindre enn Chevrolet Bolt/Opel Ampera-E, som har en oppgitt EPA-rekkevidde på 238 miles eller 383 kilometer.

Model 3 skal kunne akselerere fra 0-100 på 5,8 sekunder, og kommer med maskinvare for autopilot.

Rundt 300 000 kroner?

Prisen er foreløpig angitt til å starte på 35 000 dollar før insentiver i USA, men eksakt norsk pris er ikke kjent.

Til sammenlikning koster billigste Model S 69 500 dollar før insentiver i USA, mens norsk startpris er 597 100 kroner.

En startpris på rundt 300 000 kroner for Model 3 er derfor sannsynligvis et rimelig anslag.

Heller ikke lanseringsdato er kjent. De som har forhåndsbestilt Tesla Model 3 i Norge får bare beskjed om at produksjon vil starte i 2017, men får ikke noen informasjon om eksakt leveringsdato.

Om du bestiller nå må du også smøre deg med tålmodighet. Tesla anslår levering av nye bestillinger i andre halvår 2018. Er du veldig nysgjerrig kan du bruke denne tjenesten, som estimerer leveringstid basert på når du bestilte, hvor du bor og hvorvidt du er Tesla-kunde fra før.