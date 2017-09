Her er den: Nye Nissan Leaf

Vi hadde sett den i kamuflasje på en rekke bilder, og etter hvert også noen bilder uten kamuflasje, men nå er den altså offisielt lansert, den nye Nissan Leaf.

Og for dem som ventet på en ny rekkeviddekonkurrent til Tesla Model 3 og Opel Ampera-E er det sannsynligvis skuffende at modellen Nissan offentliggjorde "bare" har et batteri på 40 kWh.

Snaue 250 kilometer rekkevidde

Nye Nissan Leaf har fått litt mindre spesielle linjer enn den forrige modellen. Foto: Nissan

Det skal gi en rekkevidde på 400 kilometer etter den overoptimistiske japanske JC08-standarden. En mer realistisk indikator er den amerikanske EPA-standarden, og her ventes det at nye Leaf får en rekkevidde på 243 kilometer. Til sammenlikning har dagens modell med batteri på 30 kWh en rekkevidde etter samme standard på 172 kilometer.

Nissan sier at batteripakken har den samme størrelsen som i dagens Leaf, men at tettheten er økt betraktelig - faktisk med 67 prosent sammenliknet med Leaf-modellen fra 2010.

De sier også at en versjon med lenger rekkevidde og mer kraft skal bli tilgjengelig i 2018, og da er det kanskje ikke usannsynlig at den ryktede 60 kWh-versjonen dukker opp.

Det vil i tilfelle sannsynligvis gi en rekkevidde på rundt 360 kilometer i daglig bruk.

Kraftigere motor

ProPilot-systemet sørger for å avpasse farten til trafikken, og holder deg også i fila du er i. Foto: Nissan

Den nye Leaf har en motor som yter 110 kW og et maksimalt dreiemoment på 320 Nm, et solid hopp fra 80 kW i den forrige modellen. 110 kW tilsvarer drøye 147 hestekrefter, og plasserer fortsatt Leaf et godt stykke bak Tesla Model 3 og Opel Ampera-E, som byr på henholdsvis 258 og 200 hestekrefter.

Nissan oppgir imidlertid en drag-koeffisient på lave 0,28, så dette bør bli en bil som ikke taper altfor mye rekkevidde i motorveifart.

De avanserte funksjonene Nissan har sluppet i små drypp er selvfølgelig på plass: Bilen kan parkere seg selv med ProPilot Park-systemet, og har en avansert form for adaptiv cruisekontroll som også sørger for å holde deg midt i fila du ligger i og kan stoppe bilen helt om trafikken tilsier det.

E-Pedal-systemet gjør at du skal kunne kjøre bilen med kun én fot mesteparten av tiden, og bilen støtter også såkalt vehicle-to-grid, altså kan den brukes som strømforsyning for hjemmet ditt.

Interiøret i nye Nissan Leaf. Foto: Nissan

Ingen raskere lading

Bilen benytter fortsatt Chademo-systemet for hurtiglading, noe som betyr at den kan lade fra 0-80 prosent på cirka 40 minutter. Som tidligere kommer basismodellen kun med 16A-lading, mens 32A blir et tilvalg. Ladeporten er for øvrig vinklet oppover, slik at du skal slippe å bøye deg ned for å sette bilen til lading.

Det nye batteriet skal ta nøyaktig like stor plass som det gamle, selv om kapasiteten er økt betraktelig. Foto: Nissan

Nissan skryter også av at bagasjerommet er redesignet og har fått en mer firkantig form. Det skal nå tilby 435 liter med lagringsplass, nok til to store kofferter eller tre kabinkofferter, ifølge Nissan.

Prisen er foreløpig satt til 30 000 dollar før insentiver i USA, og skal være rimelig identisk med startprisen på dagens Leaf. I Norge starter Nissan Leaf med 30 kWh-batteri på cirka 225.000 kroner.

Nissan starter salget i Japan allerede 2. oktober, og bilen ventes hit til lands over nyttår.

Slik hevder den seg mot noen av de argeste konkurrentene