Her er den første 4K-Blu-ray-spilleren til PC

4K-Blu-ray-spillerne har som kjent bare så vidt begynt å melde sin ankomst på markedet, men allerede nå er de aller første 4K-Blu-ray-spillerne til PC på vei. Det japanske selskapet Pioneer har nemlig dratt sløret av to modeller, melder blant andre Engadget.

Modellene ble avduket på Pioneer sine japanske pressesider, og spillerne skal tilsynelatende kun slippes på det japanske markedet foreløpig. Før eller siden vil nok imidlertid produktene bli tilgjengelige på vestlige breddegrader også.

Pioneer BDR - S11J - BK. Foto: Pioneer

Én med bedre CD-lydavspilling

De to modellene, som lanseres i Japan i slutten av februar, heter BDR-S11J-BK og BDR-S11J-X og er så å si identiske, med den forskjellen at sistnevnte er en noe mer påkostet modell som ifølge Pioneer byr på bedre lydkvalitet når man spiller av vanlige CD-er.

For å kunne bruke spilleren må riggen stille med HDMI 2.0a-standarden med støtte for krypteringsløsningen HDCP 2.2, som er en kopibeskyttelsesteknologi utviklet av Intel spesifikt for å beskytte 4K-innhold.

4K-avspilling krever videre en PC som kjører Windows 10 og som har minimum i5- eller i7-prosessor fra Intel fra den nye Kaby Lake-generasjonen, minst 6 GB minne og den integrerte grafikkløsningen Intel HD Graphics 630. Ikke minst må man selvsagt være i besittelse av en 4K-skjerm.

Prisen på spillerne er ennå ikke kjent, og altså heller ikke det eventuelle europeiske lanseringstidspunktet.

