Her er Audi e-tron i Norge

Nærmere 7000 nordmenn har betalt inn 20 000 kroner for en plass i køen for den kommende elbilen Audi e-tron quattro.

Nå er bilen på plass i Norge, og i dag og i morgen får rundt 1000 ventende kunder anledning til å se bilen hos Møller Bil i Oslo. Deretter skal to biler ut på en flere måneder lang rundtur til de 30 Audi-forhandlerne i Norge, i tillegg til innom to bilmesser.

– Dette er en kjempestor dag for oss. Vi har jo sett andre bilmerker ha elektriske alternativer, og nå kan vi endelig være med og slåss i hele det norske bilmarkedet. Dette markerer definitivt en helt ny æra for Audi, og de sier jo selv at dette er den største lanseringen de har gjort på 30 år. Det gleder jo et norsk hjerte å høre, siden vi jo er ett av de viktigste elbilmarkedene for Audi i Europa, sier Elin Sinervo, direktør for Audi i Harald A. Møller, til Tek.no.

Så langt i år har Audi registrert cirka 4450 biler i Norge, et lavt tall sammenliknet med tidligere år. Sinervo sier det skyldes både at mange kunder venter på e-tron quattro, samt at en del nok også har gått til konkurrentene.

400 kilometer rekkevidde

Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Om du ikke er helt stø på Audiens spesifikasjoner, gjengir vi dem kjapt her:

95 kWh batteri som gir «over 400 kilometer rekkevidde» etter WLTP-standarden.

365 hestekrefter, men egen boost-modus som kan øke til 400. 665 Nm maksimalt dreiemoment.

Topphastighet 210 kilometer i timen, 0-100 km/t på 5,7 sekunder.

Firhjulstrekk

Kan lades med opptil 150 kW effekt. Både kjøling og varming av batteriet.

Startpris på 651 900 kroner inkludert levering Oslo.

Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Relativt romslig

Vi fikk anledning til å se bilen inn- og utvendig hos Møller mandag, men dessverre var det ingen anledning til å få kjøre.

Bilen fremstår som en typisk Audi, med rimelig god innvendig plass og fin premiumfølelse over det hele, uten å skrike luksusbil på noe som helst vis.

Sammenliknet med for eksempel Jaguar i-Pace har e-tron quattro betraktelig større bagasjerom, og små LED-striper innvendig gir subtile hint om at det er en elbil vi snakker om.

Bakseteplassen er god, men ikke mer enn den må være i det som fremfor alt annet presenteres som en premium familiebil. Utsynet fra førerplass er godt, og panoramataket (tilvalg) gir en luftig følelse i kabinen, uten å være helt på nivå med følelsen det kurvede glasstaket i en Tesla Model X gir.

Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Kameraer, ikke speil

Noe av det mest iøynefallende med bilen innvendig er sannsynligvis de små skjermene som sitter i hver av fordørene.

Disse brukes til å gjengi bildene fra kameraene som erstatter speilene utvendig (også tilvalg), noe som blant annet skal bidra til å bedre aerodynamikken og dermed rekkevidden, i tillegg til at det minsker førerens blindsone betraktelig.

Og, om du lurte: Speilkameraene er tillatt i hele EU/EØS, inkludert Norge.

E-tron quattro kan leveres med kameraer i stedet for sidespeil. Det skal blant annet bedre aerodynamikken. Kameraene kan for øvrig felles inn manuelt, men det skal sjelden være nødvendig, da speilene ikke stikker noe lenger ut enn bilens bakende er bred. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Førermiljøet er ellers pent, med en fin miks av fysiske knapper og to mellomstore touchskjermer som tar seg av resten.

Vi rakk ikke leke så mye med infotainmentsystemet, men rakk å notere oss at responsen ikke var helt feilfri, eller i alle fall at hver kommando krevde et ganske fast trykk på skjermen.

Bildene fra kameraspeilene presenteres innvendig på små skjermer i begge dørene foran. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ingen forsinkelse i Norge

Tyske Bild rapporterte i helgen at Audi hadde røket på en forsinkelse med e-tron på grunn av at en endring i programvaren krevde en ny sikkerhetsklarering. En talsmann for Audi forklarte overfor Reuters at klareringen ville gjøre at bilen ville bli fire uker forsinket til forhandlerne.

Direktør for Audi hos Harald A. Møller, Elin Sinervo, sier de med e-tron quattro endelig kan konkurrere om hele det norske bilmarkedet igjen. Mandag kunne hun vise frem bilen til ventende norske kunder. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Kommunikasjonssjef Morten Moum for Audi hos Harald A. Møller sier til Tek.no at forsinkelsen ikke vil ha noen påvirkning på norske kunder.

– Det er snakk om en forsinkelse på noen uker som følge av en softwareoppdatering som da krever en ny typegodkjenning. Det er ingen problemer med selve typegodkjenningen, sier Moum.

Direktør Sinervo sier at planen fortsatt er å starte kundeleveringene av bilen tidlig på nyåret, men at de foreløpig ikke har noen konkret dato å komme med. Selve kontraktssigneringene vil ta til rundt månedsskiftet november-desember, sier hun.

– Hvor mange biler ser man for seg å levere i løpet av 2019?

– Jeg kan ikke gi noe konkret tall på akkurat det. Nå har vi cirka 6770 reservasjoner. Vi er et prioritert marked, vi vet at vi vil få mange biler, og har bedt om mye produksjon til Norge fra veldig tidlig i prosessen. Vi er trygge på at vi vil få mange biler.

Hun sier at de vet at mange også står på liste for andre elbiler, som Jaguar i-Pace og Mercedes EQC.

Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

– Hva er det fremste argumentet for å velge en e-tron?

– Det fremste argumentet er at det er en helelektrisk, ekte Audi. Dette er en Audi fra A til Å. De har hatt stor vekt på at de ikke skal gå på kompromiss med verken sikkerhet, kjøreegenskaper, kvalitet eller design, i tillegg til at man også har en elektrisk bil som leverer blant de beste på markedet når det gjelder blant annet regenerering, akselerasjon, effektivitet og kvalitet på både batteri og selve bilen som helhet. Man startet arbeidet med bilen helt tilbake i 2013, og det sier litt om hvor lenge man har jobbet med utviklingen.

Rimelig god bagasjeplass. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Under gulvet i bagasjerommet er det også plass til for eksempel ladekabelen, i tillegg til reservehjul. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

De fremste konkurrentene er for øvrig sannsynligvis Tesla Model X (startpris 714 220 kroner), Jaguar i-Pace (599 900 kroner) og Mercedes-Benz EQC (foreløpig ukjent pris).

Ingen gratis lading

Audi er involvert i utviklingen av det nye Ionity-ladenettverket, som også jobber med utbygging i Norge. Audi-kundene vil ikke få noen form for gratis lading, slik Tesla har hatt med sitt Supercharger-nettverk, men Audi vil levere et ladekort som vil støtte rundt 80 prosent av ladeoperatørene i Europa.

En liten «frunk» foran gir lagringsplass for et par handleposer, for eksempel. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

– Dette er registrert mot kredittkortet ditt, så du kan i praksis lade de fleste steder kun med dette ladekortet. Etter hvert vil man også få RFID-gjenkjennelse direkte i bilen, så du slipper ladekortet helt, sier Sinervo.

Fire Ionity-stasjoner er for tiden under bygging i Norge, ifølge selskapets eget kart. Tre av disse former en korridor mellom Oslo og Stavanger gjennom Sørlandet, og så er det i tillegg underveis en stasjon på Gol.

Ionity bygger kun stasjoner med 350 kW effekt, og foreløpig ligger det an til at ladingen vil skille seg fra dagens norske tilbydere ved at man betaler per ladeøkt, ikke per minutt. Ut 2018 er i alle fall prisen oppgitt til henholdsvis 8 euro/pund/sveitserfranc eller 80 norske/svenske kroner.