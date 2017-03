Her er appene som bruker mest datatrafikk hos Telenor

Mobiltelefonen er en fast følgesvenn for de aller fleste av oss. Før var ringing og SMS det vi brukte aller mest, men nå rettes stadig mer fokus over til databruk. Via telefonens apper holder vi oss oppdatert på alt fra nyheter til kommunikasjon på sosiale medier.

Telenor avslører nå hvilke 10 apper som beslaglegger mesteparten av mobiltrafikken i operatørens nett.

– Den enorme mengden mobildata som passerer Telenor Norges mobile kjernenett er et godt instrument til å se hva slags tjenester kundene er opptatt av til enhver tid. Det gir oss verdifull innsikt til å utvikle nye digitale tjenester og optimalisere utbygginger og oppgraderinger i mobilnettet, forklarer Magnus Zetterberg, teknologidirektør i Telenor Norge

Her har du oversikten over de ti appene som bruker mest mobildata i Telenors nett. Totalt utgjør de ti rundt 60 prosent av all datatrafikken. Foto: Telenor

To apper i front

De ti mest brukte appene i Telenors sitt nett utgjør til sammen 60 prosent av den totale datatrafikken. Ikke helt uventet er det YouTube (13,5 prosent) og Facebook (13,4 prosent) som står for hovedtyngden blant appene.

– Video og bilder er det mest datakrevende, og begge de to tjenestene er populære i alle aldersgrupper i Norge. På listen er det flere tjenester som brukes flittig blant nordmenn, men som ikke havner så høyt på lista fordi de ikke krever like mye data som video og bilder, sier Bjørn Ivar Moen, leder for mobil i Telenor Norge

I pressemeldingen opplyser Telenor om når vi bruker de to appene er ganske så forskjellig. Mens Facebook brukes for det meste jevnt igjennom døgnet (klokken 08:00-23:00), er YouTube mest brukt på ettermiddagen og kvelden (klokken 15:00-23:00)

Musikk-strømming beskjedent langt nede

Ser vi videre på listen ser vi raskt at utsagnet fra operatøren stemmer, hvor Instagram (8,4 prosent) og Snapchat (7,3 prosent) følger opp på de neste plassene. Og som ikke det er nok så er også femteplassen en app som tilbyr deg video, nemlig Netflix.

Mens YouTube-bruken topper seg rundt klokken 17:00, er Netflix noe vi liker å se senere på kvelden via mobilen. Her opplyser Telenor at databruken er på sitt høyeste rundt klokken 22:00 på kvelden.

Video og bilder utgjør altså mye av datatrafikken i Telenor sitt nett, men musikk-strømmingen en del mer beskjedet – selv om selskapet nå tilbyr abonnementer med fri strømming av nettopp musikk.

Spotify er den største aktøren med en andel på 3,6 prosent. Tjeneste utgjør like mye datatrafikk som Google. Neste musikk-tjeneste på listen er Apple Music med sine 2 prosent. Tidal er altså ikke blant topp ti appene hos Telenor.

Telenor gjør stadige endringer i sine abonnementer:

(Kilde: Telenor)