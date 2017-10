Nye bærbarprosessorer lansert: AMD gir deg to gode grunner til å droppe Intel

AMD Ryzen for skrivebordsmaskiner tok Intel på senga da prosessorene ble lansert tidigere i år. I dag lanserer AMD endelig også sin mobile Ryzen-serie, som skal utfordre Intels monopol på å levere prosessorer til de aller tynneste bærbare maskinene, såkalte «Ultrabooks».

AMDs mobile Ryzen-prosessorer går under kallenavnet Raven Ridge, og vil akkurat som Intels nyeste Kaby Lake R-prosessorer by på fire kjerner.

Under kan du se de to nye Raven Ridge-prosessorene Ryzen 7 2700U og Ryzen 5 2500U målt mot Intels Kaby Lake Core i7-8550U. I tillegg kommer Intels Core i7-8650U, som er klokket inntil 200 MHz høyere enn i7-8550U.

AMD Ryzen 7 2700U AMD Ryzen 5 2500U Intel Core i7-8550U Kjerner/tråder: 4/8 4/8 4/8 Grunnfrekvens: 2.2 GHz 2 GHz 1.8 GHz Boostfrekvens: 3.8 GHz 3.6 GHz 4 GHz Grafikk: 10 RX Vega-kjerner 8 RX Vega-kjerner Intel UHD 620 GPU-frekvens: Inntil 1.3 GHz Inntil 1.1 GHz Inntil 1.15 GHz TDP: 9 – 25 W, 15 W standard 9 – 25 W, 15 W standard 10 – 25 W, 15 W standard Minne: DDR4-2400 Dual Channel DDR4-2400 Dual Channel DDR4-2400 Dual Channel

Inntil 160 prosent bedre grafikkytelse enn Kaby Lake

At små og tynne bærbare uten dedikert grafikk kan håndtere nyere spilltitler er ingen selvfølge. Raven Ridge-prosessorene støtter seg på integrert RX Vega-grafikk for å takle dette.

Det som virkelig skal skille de to konkurrentene fra hverandre er grafikkdelen. Hver eneste Raven Ridge-prosessor er nemlig utstyrt med en RX Vega-basert grafikkbrikke. Ifølge AMD skal dette sørge for at deres nye mobilprosessorer yter langt bedre i spill og multimediaapplikasjoner enn Intels tilsvarende prosessorer med integrert «Intel UHD»-grafikk.

Ifølge AMDs egne målinger vil den integrerte RX Vega-grafikken gjøre det mulig å spille populære MOBA-spill og stortitler som Overwatch og Quake Champions uten problemer. I alle fall ved noe lavere grafikkinnstillinger.

I den syntetiske grafikkmålingen 3DMark Time Spy skal den nye Ryzen 7 2700U yte hele 160 prosent bedre enn i7-8550U.

Overlegen flerkjerneytelse

AMDs nye prosessorer ser ut til å utkonkurrere Kaby Lake på mange punkter, men særlig på 3D-grafikk.

Mens den integrerte RX Vega-grafikkytelsen virker å være i en særstilling mot Intels prosessorer skal vi selvsagt ikke glemme selve prosessorytelsen. Her har AMD lenge ligget i bakleksa, men også her ser det ut til å bli andre boller fremover.

Da de mobile Ryzen-prosessorene ble vist frem under årets Computex-messe i juni hevdet AMD at prosessorytelsen ville øke med minst 50 prosent, grafikkytelsen med minst 40 prosent og energieffektiviteten med minst 100 prosent over deres forrige generasjon mobilprosessorer.

Nå, snart et halvt år senere, melder AMD at resultatet av videre utvikling og optimalisering har overgått deres villeste forventninger med en ytelsesøkning på inntil 200 prosent i ren prosessorytelse og 128 prosent for grafikkytelse, samtidig som energieffektiviteten er redusert med inntil 58 prosent.

I den syntetiske Cinebench-appen måles Ryzen 7 2700U til å være «kun» 9,5 prosent tregere enn Intels Core i7 8550U i enkelttrådede applikasjoner, noe som er et stort steg opp for AMD. Når samme program setter flerkjerneytelsen på prøve får vi imidlertid demonstrert den andre gode grunnen – ved siden av overlegen grafikkytelse – til at folk bør vurdere en bærbar med AMD-prosessor i fremtiden. Flerkjerneytelsen overgår nemlig konkurrenten fra Intel med hele 44,3 prosent. Hva denne massive forskjellen skyldes forstår vi ikke helt ut fra informasjonene vi har mottatt, men grunnfrekvensen som er 22 prosent høyere i AMDs favør spiller selvsagt inn.

Tar kraftig innpå Kaby Lakes energieffektivitet

Ikke overraskende ser vi store forbedringer i batteridriftstid sammenlignet mot AMDs tidigere Bristol Ridge-APU.

For små og tynne bærbare er selvsagt strømforbruket en svært viktig faktor, og et punkt hvor AMD tidligere har ligget godt bak Intel. Med de nye Raven Ridge-prosessorene viser selskapets egne målinger at de har tatt et voldsomt steg forover i forhold til forrige prosessorserie for bærbare, Bristol Ridge. Målingene tyder på at Intel virkelig kan få kjenne på konkurranse også her senere i år, men vi må selvsagt få testet dette selv på to sammenlignbare maskiner før vi utroper noen vinner.

Ellers kommer alle Raven Ridge-prosessorene med full støtte for FreeSync 2, HDR10-fargerom og 4K-oppløsning.

I butikk før jul

Tynne, bærbare datamaskiner med de nye Raven Ridge-prosessorene vil være klare og i handelen før jul, lover AMD. HPs Spectre 15 x360, Lenovos Ideapad 720S og Acers Swift 3 er blant maskinene som allerede er spikret. Du kan se spesifikasjonene deres i bildekarusellen nedenfor.

