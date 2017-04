Lukk øynene – Her blir Samsung Galaxy S8 bøyd, skrapt og brent

YouTube-kanalen JerryRigEverything spesialiserer seg blant annet på å utsette mobiler for ekstra harde påkjenninger for å se hvor mye de tåler. Kanalen har tidligere gått løs på Apples nyeste toppmodell, og ganske nylig fikk også en av Huaweis flaggskip gjennomgå. Nå er turen kommet til Samsungs ferske Galaxy S8.

I en video nylig lastet opp på YouTube blir Galaxy S8 både bøyd, skrapt og brent, og kanskje ikke helt overraskende var resultatet ganske så positivt.

På samme måte som alltid gikk JerryRigEverything løs på mobilen med et verktøy som måler materialers ripefasthet etter den såkalte Mohs skala - i tillegg til et barbérblad. Testen kunne konstatere at skjermen begynner å ripe ved nivå seks på Mohs skala, noe som ligger på nivå med de fleste andre mobilmodeller, inkludert iPhone 7.

Som vi har nevnt tidligere er ikke måten JerryRigEverything ripefasthet den mest vitenskapelige, selv om den kanskje gir en indikasjon på om skjermen ripes lett eller ei.

Også bøyetesten ble bestått med glans. Foto: YouTube

Tåler både flamme og bøyetest godt

Ifølge JerryRigEverything tåler glasset et barberblad og at ting som nøkler og mynter i lommen ikke vil påføre skjermen nevneverdige riper. Siden sensorene i fronten, slik som kameraet og iris-skannere, dekkes av det samme glasset som skjermen vil heller ikke disse ripes opp.

På baksiden er også alt dekket av det samme glasset, inkludert blitsen, og kan heller ikke ripes opp med barberbladet. Glasset som dekker kameraet er også ripesikkert. Fingeravtrykkleseren var lett å ripe opp, men fungerte selv etter heftig påkjenning fra barberbladet.

Mobilen ble dermed utsatt for ild fra en lighter, og Galaxy S8 klarte å motstå flammene i hele 30 sekunder før det oppstod et merke, som er langt mer enn mange andre mobiler. Merket forsvant også oppsiksvekkende raskt igjen. Bøyetesten ble også bestått med glans, med nesten ingen fleksibilitet i det hele tatt.

JerryRigEverthing konkluderte til slutt med at telefonen er svært velbygd. Hele videoen av den røffe behandlingen kan du se under.

