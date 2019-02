Her avslører Samsung Norge Galaxy S10 – dagen før lansering

Samsungs Galaxy S10 er førstkommende storlansering fra elektronikkjempen. Telefonene skal etter planen lanseres i morgen, men nå ser det ut til at elektronikkgiganten har vært litt rask på labben her i Norge.

Det som møtte oss da vi slo på TV2 i morges var nemlig en fullblods reklame for Galaxy S10, sammen med de viktigste detaljene om telefonen.

Fem kameraer og trådløs lading

For eksempel informasjon om kameraet, trådløs lading fra Galaxy S10 til andre produkter og fingerleseren. Kommende ørepropper under navnet Galaxy Buds nevnes også.

Videoen gir dessuten et tydelig inntrykk av utskjæringen der frontkameraene bor.

Ultralydbasert fingerleser betyr at fingeren din ikke fotograferes, slik den i praksis gjør på dagens telefoner med fingerleser i skjerm.

De bittelitt eldre løsningene er avhengige av at skjermen lyser kraftig opp rundt fingeren din, mens en ultralydløsning jobber helt uavhengig av hva skjermen holder på med.

Doble frontkamera plassert i skjermen har vært en del av ryktene rundt Galaxy S10 lenge. På denne måten fjerner Samsung rammene oppe og nede på skjermen, og klarer også å unngå den klassiske busslommen i toppen av telefonen.

Tre kameraer bak

Videoen viser også en trippelkameraløsning på baksiden av telefonen. Samsung har hatt ordinært objektiv og tele tidligere.

Hva det tredje kameraet er sier reklamen lite om, men hvis vi tar utgangspunkt i andre telefoner, som deres egen Galaxy A9 og Huaweis Mate 20 Pro, er det en økende tendens til at produsentene bygger inn vidvinkelkamera i telefonene sine.

Galaxy Buds som vises i reklamevideoen ladende trådløst fra Galaxy S10 er strengt tatt allerede lekket av Samsung selv. Tidligere i uken dukket nemlig produktene opp i deres egen app for tilkoblede produkter. Der viste de seg sammen med den nye klokken Galaxy Watch Active.

Vi har spurt Samsung Norge om hva som har skjedd, og oppdaterer saken så fort vi får svar.

Spesifikasjonslisten

Selve spesifikasjonene har tidligere rykter tatt for seg. Skulle de stemme vil den nye modellen få Qualcomm Snapdragon 855 på det amerikanske markedet, mens vi i Europa kan forvente en av Samsungs egne Exynos 9820-prosessorer.

Fordelingen er i så fall slik den pleier å være. Samsung har kjørt sine egenutviklede brikkesett i Asia og Europa, mens amerikanerne har fått Snapdragon-varianter med tilsvarende ytelse.

Utover det hevdes Galaxy S10+ å få følgende spesifikasjoner:

6,4 tommers AMOLED med 1440 x 2960 pikslers oppløsning

6 GB RAM

Tre sensorer i hovedkameraet. 16, 16 og 13 MP

64 GB lagringsplass

3,5 mm jackutgang

Hurtiglading

Batteri på 3700 mAh

USB C

Størrelse: 157,5 x 75 x 7,8 mm

Konkurranse fra Kina

Det ventes at Huaweis P30 lanseres den 26. mars i Paris. Det er antakeligvis her Galaxy S10 vil møte sin sterkeste konkurranse i år. Apple slipper nok som vanlig telefoner også i år, men deres lanseringer kommer som regel på høsten og telefonene havner først og fremst i konkurranse med Samsungs Galaxy Note-modeller.

Også for Huawei P30 går det rykter om flere kamera, og i en ny video selskapet selv har sluppet antyder de sterkt at zoom blir en viktig del av pakken for de nye telefonene.

Hvis vi skal stole på ryktebildene så langt blir imidlertid P30 en beskjeden designmessig oppdatering sammenliknet med fjorårets P20 Pro.

Huawei har gjennom modellene Mate 10 Pro, P20 Pro og den så langt nyeste, Mate 20 Pro, gitt de aller dyreste mobilene på markedet skarp konkurranse. Både Apple og Samsung slet med salget i fjor, mens Huawei fosset frem.