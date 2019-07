MacBook Pro med helt nytt design forventes i høst

I mai i år oppdaterte Apple sine bærbare maskiner med bedre innmat og nytt tastatur, men det var visst bare en forsmak på en langt større lansering i høst.

Nå har det nemlig dukket opp enda flere rykter om at en splitter ny Macbook Pro, med 16-tommers skjerm, vil slippes i oktober. I motsetning til «oppfriskningen» av 13- og 15-tommerne i mai, vil oktober-maskinen by på noe helt nytt.

Proffmaskin

Ryktene rundt 16-tommeren begynte første å dukke opp i januar i år, da vi skrev at den velkjente analytikeren Ming-Chi Kuo spådde at Apple ville slippe en ny proffbærbar mot slutten av året.

Nå er det taiwanske United Daily News (UDN) som melder at den nye Macbook Proen vil ha en 16-tommers LCD-skjerm med en oppløsning på 3072 x 1920 piksler. Dette er andre gang vi har hørt fra en kilde at Apple har valgt å gå for LCD-panel fremfor OLED.

Maskinen skal angivelig ha støtte for opptil 32 GB minne (RAM), og ettersom det er snakk om et nytt design er det ventet at skjermrammene vil bli betydelig smalere enn på dagens modeller.

Startpris over 30.000 kroner

Andre spesifikasjoner, som hvilken prosessor- eller grafikkortløsning selskapet har valgt å gå for, eller hvor mye lagringsplass den vil ha, er fortsatt helt ukjent.

Det ryktebørsen imidlertid skal være enige om nå, er at startprisen kommer til å bli skyhøy. Nærmere bestemt over 3.000 dollar – 26.000 kroner – i USA, og trolig godt over 30.000 kroner når den finner veien til norske butikker. Og det er altså startprisen. 15-tommersversjonen av MacBook Pro vi testet i fjor kostet tross alt omtrent 35.000 kroner, men startprisen er på 27.000 kroner.