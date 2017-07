Hello-kunde? Snart blir du overført til Ice

Mobilselskapet Ice annonserte i går at de kjøper 40.000 privatkunder, men de ville ikke opplyse hvem som var selgeren.

Bransjenettstedet Inside Telecom mener imidlertid å vite at det er Hello som selger unna kundemassen og gir seg i mobilmarkedet.

– Helt sikker

De peker blant annet på Nasjonal kommunikasjonsmyndighets oversikt hvor mange kunder de ulike selskapene hadde ved utgangen av 2016:

Chili Mobil: 84.000 kunder

Nextgentel: 53.000 kunder

Hello: 53.000 kunder

TDC: 36.000 kunder

Sistnevnte har svært få privatkunder, mens både administrerende direktør Eirik Lunde i Nextgentel og Chili-sjef Lars Ryen Mill avviser overfor nettstedet at de har solgt noe som helst.

Inside Telecom-journalist Varog Kervarec er helt sikker på at det er Hello-kundene Ice har kjøpt. Foto: Ole Henrik Johansen

Inside Telecom-journalist Varog Kervarec sier til Tek.no at han var helt sikker på at det var Hello det var snakk om da artikkelen ble publisert, og at han fikk ytterligere bekreftelser på kvelden.

– For det første er logikken enkel: Det finnes tre mobilselskaper som er av den størrelsen, og to av dem benektet i går å ha noe med saken å gjøre. I tillegg har jeg lukkede kilder som må beskyttes, sier Kervarec.

Hello-sjef Nadir Nalbant vil ikke si noe om salget. Foto: Hello

Administrerende direktør Nadir Nalbant i Hello skriver følgende i en SMS til Tek.no: «Vi har som prinsipp å ikke kommentere spekulasjoner rundt selskapet. Har derfor ingen kommentar til dette. Fortsatt god sommer.»

Usikker på hvilket mobilabonnement som er best for deg? Sjekk vår mobilkalkulator

75 millioner kroner

Ices morselskap AINMT opplyser i pressemeldingen at Ice.net betaler rundt 75 millioner kroner for kundemassen, i tillegg til en mulig bonusutbetaling basert på hvor mange abonnenter som blir med over til Ice.

– Ice.net er den raskest voksende mobiloperatøren i Skandinavia. Erhvervelsen av denne kundemassen vil være et verdifullt tillegg til et allerede raskt voksende kundefotspor i Norge, sier AINMT-sjef JD Fouchard.

For dagens Hello-kunder vil overgangen til Ice sannsynligvis ikke bety all verden, all den tid Ice allerede tilbyr nøyaktig de samme abonnementene som Hello gjør, til nøyaktig samme pris.

Den største forskjellen er kanskje at Ice ikke fakturerer for overforbruk av data, men heller struper hastigheten umiddelbart. Hello fakturerer på sin side 0,99 per megabyte over kvoten om du ikke kjøper en datapakke på 1 GB til 100 kroner.

Hello Ice Billigste alternativ Pris 1 GB 129,- 129,- Komplett Mobil 125,- 3 GB 249,- 249,- Pep Call (kun 6 Mbps) 239,- 6 GB 349,- 349,- Komplett Mobil 299,- 12 GB 449,- 449,- Komplett Mobil 379,-

– Har hatt kontakt tidligere

Hello gjorde i mars ganske drastiske endringer i sin portefølje samtidig som de innførte fri roaming og data rollover til kundene.

Kundene som tidligere hadde hatt 10 GB for 299 måtte nå ut med 449 for 12 GB i måneden, en prisøkning på 50 prosent - og Hello-porteføljen innholdt nå tilfeldigvis nøyaktig de samme abonnementene som Ice hadde innført to uker før.

Kervarec i Inside Telecom sier det blir spekulasjoner om abonnementsendringene hadde noe med et fremtidig salg å gjøre.

– Men jeg har grunn til å tro at det har vært kontakt mellom Hello og Ice også lenge forut for dette, det vil si før Altibox gikk inn på eiersiden i fjor. Dette er med andre ord to selskaper som over lengre tid har hatt et godt øye til hverandre, sier han.

AINMT opplyser at avtalen ventes sluttført i løpet av onsdagen. Migreringen forventes å skje mellom august og oktober 2017, og avtalen krever ingen godkjenning fra konkurransemyndighetene.