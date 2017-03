Hello innfører data rollover og fri roaming – og setter opp prisene

Mens operatør etter operatør har kastet seg på data rollover-bølgen, har billigoperatøren Hello sittet stille i båten. Inntil nå.

I en epost til kundene melder nemlig Hello at de innfører både data rollover og det de kaller Roam like home, altså at du kan bruke mobilen som hjemme også i EU og EØS.

Det siste er alle operatører pliktige å gjøre innen 15. juni, etter at EU-parlamentet og EU-rådet i februar ble enige om å forby ekstrakostnader for dataroaming.

Høyere priser for alle kunder, likt som Ice

Ice gjorde det samme nylig, og Hello ser ut til å legge seg på nøyaktig samme priser som Ice.

For Hellos del betyr det ganske drastiske prisøkninger for en del av abonnementene, tross at de inkluderer mer data i 5- og 10 GB-abonnementene.

Gammelt abonnement Gammel pris Nytt abonnement Ny pris 1 GB 99,-/mnd 1 GB 129,-/mnd 3 GB 200,-/mnd 3 GB 249,-/mnd 5 GB 244,-/mnd 6 GB 349,-/mnd 10 GB 294,-/mnd 12 GB 449,-/mnd

Tvinger kundene over

I motsetning til Ice, som tillot kundene å forbli på sine gamle abonnementer, men uten mulighet for å bruke dem i det hele tatt utenfor Norge fra og med 15. juni, velger Hello å flytte alle kundene automatisk over på de nye abonnementene, som altså betyr en markant prisøkning for mange.

Data rollover-modellen til Hello er ellers den samme som alle de øvrige opererer med, hvor du kan samle opp like mye data ekstra som den opprinnelige datakvoten din.

Fungerende Hello-sjef Nadir Nalbant. Foto: Hello

Har du 3 GB i abonnementet, kan du altså samle opp maks 3 GB ekstra. Dataene går ikke ut på dato om du ikke bruker dem opp neste måned.

– I utgangspunktet hadde vi tenkt å vente til kravet om EU-roaming kom, men påtrykket fra kundene rundt både fri roaming og data rollover har vært enormt, og derfor har vi valgt å fremskynde dette, sier Hello-sjef Nadir Nalbant, som nylig overtok etter at Thomas Sandaker forsvant ut.

Nalbant sier de har sett at dataforbruket stadig øker, og at de derfor mener det er riktigere at de som tidligere hadde 5 og 10 GB flyttes over på 6 og 12 GB.

Usikker på hva som er det beste abonnementet for deg? Sjekk vår mobilkalkulator

Ikke lenger billigst

Med de nye prisene faller Hello noe nedover på listene i kalkulatortjenesten vår, men foreløpig er det litt vanskelig å sammenlikne, da det er litt forskjellig hvordan de ulike operatørene forholder seg til fri roaming-kravet.

Telia og Telenor lanserte fri roaming allerede i fjor, men der Hello tidligere gjerne var hundrevis av kroner billigere, skiller det nå stort sett en femtilapp.

Om du kan nøye deg med datamengdene fra tidligere, får du 5 GB med fri roaming hos Telio til 258 kroner i måneden, mens 10 GB med fri roaming koster 349 kroner hos Chili Mobil.

For 1 GB med fri roaming er Hello fortsatt billigst sammen med Ice, men Ice fakturerer ikke for overforbruk, så det kan være et sikrere valg, spesielt om abonnementet skal brukes av noen andre enn deg selv.

Hello er dermed ikke det soleklare lavprisvalget lenger - i det minste frem til alle de øvrige operatørene oppdaterer abonnementene sine i tiden fremover.

– Fortsatt konkurransedyktig

– Er dette en ny retning for Hello, vekk fra det ekstreme lavprisfokuset man tidligere har hatt?

– Nei, det er det på ingen måte. Det er viktig å sammenlikne innholdet i de ulike pakkene, og vi mener vi fortsatt er veldig konkurransedyktige. Kundene klarer selv å ta stilling til operatørenes ulike tilbud, og de må selv velge hvilket nett de vil være på, sier Nalbant, som ikke vil kommentere hvorvidt prisøkningen var en del av grunnen til at Sandaker ble fjernet som Hello-sjef.

Selskapet kutter for øvrig ut 20 GB-abonnementet sitt, og Nalbant sier de få kundene som har vært på dette i dag vil få tilbud om å fortsette, men med prisjustering og uten fri roaming.

– Slik som produktet er i dag, med de vilkårene, er det ikke mulig å tjene penger, sier han.

Data rollover innføres fra 1. april, Roam like home fra 1. mai. Kundene blir dyttet over på de nye abonnementene 1. mai.