Heftig armbåndsur bruker nixierør til å vise tiden

De siste årene har vi sett at teknologi- og klokkeprodusentene har puttet stadig flere digitale godsaker inn i armbåndsurene våre. Men digitalt kan også være retro, og for noen designere tar den stilen helt og holdent overhånd.

Et godt eksempel på dette har vi i den svært spesielle NIWA – et stort og rundt armbåndsur som bruker nixierør til å vise tiden. Det er i hvert fall planen – prosjektet ligger fremdeles på Kickstarter og er således ikke garantert gjennomførelse.

Men skal vi tro designerne har de jobbet med dette i et par år før prototypen var klar, og hvis dette stemmer er i hvert fall motivasjonen på plass.

Klokka kommer i sort og metallfarget utførelse. Foto: NIWA

Selve urkassa er lagd av aluminium og har en diameter på 55 millimeter. Det er altså ikke noen småtass vi snakker om, så det kan være en fordel å ha litt størrelse på armen hvis du kunne tenke deg en slik.

Lyser kun ved behov

Skjegg og briller er ekstrautstyr. Foto: NIWA

Med tanke på at slike rør ikke er spesielt strømgjerrige er uret utstyrt med et solid batteri og gyrosensorer som gjenkjenner håndbevegelser og sørger for at rørene kun kjører i gang når du faktisk skal sjekke hvor mye klokka er.

Med dette vil klokka ha en typisk batteridriftstid på mellom fire og seks dager, og skal visstnok kunne lades helt opp på tre timer.

Nixierørene som skal benyttes er av typen IN-16, som ifølge gutta bak prosjektet er blant de mest stabile rørene av denne typen. Det loves dessuten livstidsgaranti på både disse og de andre komponentene i uret, så da kan vi vel regne med at det er en viss kvalitet på det hele.

Uansett hvordan det skulle gå med dette prosjektet er det artig å se gammeldags rørteknologi bli brukt på nye måter.

