HBO sender ut advarsler til Game of Thrones-pirater

HBO-serien Game of Thrones er særdeles populær blant piratene, og mange ganger tidligere har vi meldt at serien har satt nye piratrekorder. Den syvende sesongen hadde nylig premiere, og som vanlig gikk BitTorrent-samfunnet amok. Denne gangen har HBO imidlertid valgt å gi piratene et aldri så lite skudd for baugen.

Som nettstedet TorrentFreak melder begynte HBO å sende ut advarsler til nettleverandører etter premieren på den seneste sesongen.

Inneholder IP-adresser til mistenkte pirater

Meldingene fra selskapet inneholder IP-adresser til påståtte BitTorrent-brukere som deler den første episoden av den nye sesongen på nettet. I meldingen ber HBO nettleverandørene om å melde fra til deres kunder, slik at brudd på opphavsretten kan unngås.

HBO-serien Game of Thrones gikk nylig inn i sin syvende sesong. Foto: HBO

Selskapet har også tidligere gått til tilsvarende skritt i forbindelse med foregående sesonger, og med dette nye tiltaket er det tydelig at HBO ikke har tenkt å la piratenes nedlastingsiver gå upåaktet hen, men derimot signalisere at de tar fenomenet på alvor.

Det er uvisst akkurat hvor mange meldinger som er blitt sendt ut. Som TorrentFreak peker på har HBO ingen mulighet til å kreve å vite identiteten til personene som sitter bak IP-adressene uten å gå rettens vei, og under dagens lovverk har heller ikke nettleverandørene plikt til å videresende advarslene til de aktuelle sluttbrukerne.

Hvorvidt HBO ønsker å gå lengre ved å eventuelt ty til rettslige skritt er uvisst, men trolig er ikke søksmål mot nettpirater en høy prioritet hos Game of Thrones-produsenten.

Andre trapper også nå opp piratkampen: 30 filmstudioer og distributører slår seg sammen for å ta kverken på piratkopiering »